Indústria da Serra lança lámen sem fritura inédito no Brasil

Você sabia que, antes de serem empacotadas e chegarem às prateleiras dos mercados, as massas do tipo lámen são fritas em gordura vegetal? Pois a Isabela, fabricante de massas e biscoitos de Bento Gonçalves, na Serra, inova, com um investimento de R$ 100 milhões e traz ao mercado brasileiro a primeira lámen sem fritura no seu preparo.

Desde a importação de maquinário asiático, inédito no Brasil, o grupo M. Dias Branco, do qual a Isabela é uma das 22 indústrias no País e no Uruguai, foram três anos de pesquisa e desenvolvimento para o novo produto. Segundo a empresa, a pré-fritura era uma das condicionantes para o diferencial deste tipo de massa, que é a velocidade no preparo. Pois o desenvolvimento da etapa industrial com pré-cozimento somente com ar quente, semelhante ao processo de uma air fryer, chegou ao resultado de preparo, para o consumidor, em apenas dois minutos, um a menos do que o tradicional.

De acordo com a gerente de categoria da M. Dias Branco, o novo produto garante ainda redução de 25% no teor de sódio.

Líder no mercado de massas de todo o Brasil - no Sul do Brasil, a Isabela lidera o mercado de biscoitos -, a M. Dias Branco está de olho na conquista de espaços entre as massas nesta região do País. Nos últimos cinco anos, o mercado brasileiro de lámen teve um crescimento médio, em volume, de 3,5% anuais, e, em termos de faturamento, a média anual de crescimento, a partir deste produto, é superior a 10%. O novo lámen da Isabela chega aos mercados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

A intenção da empresa, como reforça a gerente, é reforçar a importância da Isabela como um produto presente entre as famílias gaúchas com o oferecimento de produtos diferenciados e que estimulem novos hábitos como a redução da fritura e do sódio.

Para anunciar o novo produto, a a Isabela inicia a campanha "quem não conhece, tá frito", que reforça a curiosidade sobre o processo produtivo da lámen inédita no País. A indústria de Bento Gonçalves atua há mais de 60 anos, com uma linha que inclui mais de 90 produtos entre massas, biscoitos e farinhas.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 100 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Isabela

Cidade: Bento Gonçalves

Área: Indústria