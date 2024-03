Intral avança no varejo e investe mais de R$ 100 milhões para triplicar produção

*Eduardo Torres, especial para o JC

A gaúcha Intral inaugura na quinta-feira, dia 7 de março, no bairro São João, em Porto Alegre, a sua primeira Intral Store, que marca a entrada da fabricante de lâmpadas, drivers e luminárias de Caxias do Sul em um novo estágio no varejo. Com investimento de R$ 2 milhões no espaço de 600 metros quadrados, a loja na Capital será a primeira de quatro unidades no Brasil - as demais, em Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT) e Curitiba (PR) -, e representa uma das frentes da empresa no seu plano de investimento de R$ 102 milhões ate 2025 somente no Rio Grande do Sul, entre suas duas fábricas na Serra e a nova loja na Capital. Ao todo, a Intral projeta investir R$ 155 milhões em todo o País neste período.

"Estamos completando 74 anos, então, é o momento de atualizarmos a nossa relação com o mercado. Com a Intral Store, traremos os nossos produtos e soluções para mais próximo do nosso público, que vai desde designers, construtores até o consumidor final, que busca novidades para a sua casa, e na avenida Dom Pedro II, estaremos justamente no foco do nosso público, e com pronta entrega. Antes, atuávamos por meio de terceiros, aí ficávamos à mercê deles, muitas vezes, escondidos nas prateleiras", explica o head comercial e marketing da Intral, Carlos Flores.

Nesta nova loja, haverá, por exemplo, um espaço exclusivo para a elaboração de projetos luminotécnicos completos. Hoje, mesmo em um mercado nacional com alta concorrência de importações, especialmente da China, e com a atuação das multinacionais, a Intral responde por 35% das vendas, especialmente em relação aos drivers - que são os equipamentos que fazem as lâmpadas LED funcionarem - e luminárias.

"Na época dos reatores para lâmpadas florescentes, éramos líderes nacionais. Agora, após o primeiro boom da entrada dos chineses, o consumidor começa a perceber que o produto nacional na maioria das vezes é tecnicamente superior, temos mais qualidade. Então, é o momento de investirmos para atender a uma demanda crescente e chegarmos aos nossos 75 anos já com um crescimento de 60%", diz Flores.

Para isso, neste ano serão desembolsados R$ 85 milhões, de um total de R$ 100 milhões até 2025, em investimentos na compra de matéria-prima, maquinário e contratações de funcionários para as duas plantas industriais de Caxias do Sul. As contratações já iniciaram, e a ideia é implantar três turnos de produção até o final do ano, saltando de 400 para 600 funcionários na produção.

Ainda no final de 2024, as duas fábricas poderão saltar de 500 mil peças produzidas por ano para 675 mil peças. Até o final do plano de investimentos, a expectativa é chegar a uma capacidade de produção de 1,5 milhão de peças por ano.

Em uma de suas unidades, a Intral produz toda a parte eletro-eletrônica, com lâmpadas de diversos modelos e placas para os drivers, na outra, funciona a parte metalmecânica, com a montagem das luminárias. Serão pelo menos quatro novas linhas de produção a serem ativadas em 2024.

Fora do Rio Grande do Sul, a fabricante da Serra também avança. Além das três novas lojas em outros estados, a empresa planeja construir um novo centro de distribuição no Nordeste, possivelmente em Fortaleza. Atualmente, a Intral já conta com uma fábrica no Espírito Santo e um centro de distribuição em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 102 milhões

Estágio: Em execução até 2025

Empresa: Intral

Cidades: Caxias do Sul e Porto Alegre

Área: Indústria