Intral consolida alta de 50% no faturamento

Após sucessivas quedas, a Intral reverteu o cenário em 2022. Líder no mercado de fabricação de lâmpadas, luminárias de LED e drivers, a indústria de Caxias do Sul consolidou faturamento de R$ 150,4 milhões, incremento de 50% sobre o ano anterior. É o melhor resultado dos últimos cinco anos da marca, que possui mais de 70 anos de existência.

De acordo com Rodrigo dos Santos Fantinel, CEO da empresa, o resultado é consequência de mudanças culturais, aumentando a eficiência dos negócios, com foco especial na gestão de pessoas. “Buscamos novas soluções, melhoramos a eficiência e entregamos mais com menos”, assinala o executivo. Outras iniciativas aplicadas foram o estoque estratégico e a gestão de time. “A dica de ouro é focar mais na estratégia e menos no operacional”, reforça. O objetivo para 2023 é manter a curva de crescimento, na ordem de 10%.

Uma das ações para consolidar a expansão é o investimento de R$ 10 milhões em maquinário que transformará a Intral em um grande player na fabricação de drivers. “Não dependeremos mais da importação e do mercado externo, oferecendo maior agilidade e autossuficiência no atendimento aos clientes”, enfatiza Fantinel.

A presença da Intral em eventos de grande porte foi destaque em 2022, principalmente quanto à iluminação do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, e sendo responsável pela modernização da iluminação dos Arcos de Gramado, atração do Natal Luz do município. Ainda houve a inauguração do showroom em Curitiba (PR), espaço onde está disponível o portfólio completo da empresa em todos os segmentos em que atua, que gerou 70% a mais de negócios. Para 2023, a expectativa é da abertura de mais cinco showrooms, em Belo Horizonte (MG), Manaus (AM) e outros três locais a definir.