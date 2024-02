Fruki inicia produção em Paverama e já projeta mais de R$ 100 milhões para ampliações

nova planta industrial da Fruki, finalizada em dezembro de 2023, e já em operação. O empreendimento, que finalizou um aporte de R$ 178 milhões ampliou em 50% a capacidade de produção da Fruki Bebidas. E, segundo a diretora presidente da empresa, Aline Eggers, há espaço para maior avanço no mercado da Região Sul. Por isso, a companhia já projeta investir, até 2028, pelo menos outros R$ 113 milhões. Desde a arrancada deste ano, o cenário às margens da BR-386, em Paverama, no Vale do Taquari, está transformado. São até 55 carretas carregadas com bebidas diariamente a partir da. O empreendimento, que finalizou umdesembolsados na sua integralidade em 2023,. E, segundo a diretora presidente da empresa, Aline Eggers, há espaço para maior avanço no mercado da Região Sul. Por isso,

"Em Santa Catarina, hoje atendemos apenas o Litoral, e no Rio Grande do Sul, há muito a evoluirmos em todas as regiões. Temos muito a crescer nos dois estados. Com toda a nova tecnologia aplicada nesta nova fábrica, temos agora condições de inovar, garantir novos produtos e lançamentos com mais rapidez. E o mercado tem mostrado muito espaço para isso", explica a diretora.

Segundo Aline Eggers, já foram iniciadas negociações com fornecedores para a compra de uma nova linha a ser instalada no espaço físico já disponível em Paverama. Um futuro investimento estimado em R$ 50 milhões, que deve ter seu desembolso a partir do início de 2025.

"No segundo semestre, estaremos na Alemanha, em importantes feiras do setor, que devem afinar essas negociações para que, no começo do próximo ano, seguindo o mesmo modelo de financiamento da atual fábrica, tenhamos o inicio desse novo investimento", diz.

O projeto de Paverama contou com recursos da Finep e benefícios concedidos via Fundopem.

Os investimentos futuros em Paverama incluem ainda outros R$ 40 milhões estimados para 2027, a serem aplicados na ampliação da fábrica. O terreno da planta industrial já foi planejado para receber até mesmo uma duplicação de área construída, que contemplará não somente maior espaço para produção, mas principalmente para armazenagem e logística.

"Estamos considerando também a possibilidade de oferecer a terceirização de produtos com o nível de modernização que atingimos na fábrica. Temos muita competência, há um nicho importante e a planta nova, com possibilidade de ampliação, representa uma importante oportunidade", explica Aline.

A empresa projeta ainda, possivelmente a partir de 2025, a instalação de uma nova linha em Lajeado, com desembolso de outros R$ 15 milhões. Para este ano, a empresa planeja investir R$ 8 milhões em uma espécie de retrofit dos atuais maquinários, tornando a operação local mais padronizada em termos de tecnologia e automatização em relação a Paverama.

Novos produtos a vista



Fruki tem a expectativa de lançar 15 novos produtos neste ano | Crédito: Vinny Oliveira 2/Simple Pix/Divulgação/JC



É justamente a tecnologia aplicada nesta nova fábrica que abre os horizontes para o avanço da Fruki no mercado. No ano passado, a empresa lançou 15 novos produtos, com destaque para o Frukaxi e a água saborizada em latas. A perspectiva, segundo Aline, é garantir outros 15 lançamentos neste ano, começando já em março. Ela não antecipa detalhes sobre produtos, mas a Fruki considera o início da uma linha de refrigerantes engarrafados em PETs 3 litros. Resultado direto da versatilidade atingida com a nova fábrica.

A perspectiva é de que, com a operação a pleno da planta em Paverama, a Fruki dê um salto, dos 420 milhões de litros de bebidas produzidos por ano em Lajeado, para 620 milhões, com as duas fábricas somadas. A nova planta produz refrigerantes Fruki, Frukito e envasa a água mineral, Água da Pedra, todas em embalagens PET. O setor de latas segue em Lajeado. De acordo com o diretor industrial da empresa, Júlio Nascimento, a fábrica já opera 24 horas por dia, com 50 empregos diretos, mas ainda não atingiu a capacidade plena de produção.

"No momento, temos aproveitado para testarmos novas possibilidades de produtos", explica Nascimento.

Segundo ele, toda a nova planta industrial foi projetada sob o ponto de vista das ações de ESG. E o resultado já impacta nos números, e deve ser reproduzido em breve na fábrica de Lajeado.

Tecnologia com sustentabilidade



Há economia, por exemplo, de 30% de energia elétrica para cada litro de bebida produzido. Isso porque o maquinário mais moderno permite que a fase de preparação e carbonatação aconteça a 20ºC. Em Lajeado, por exemplo, este processo ainda exige refrigeração prévia, entre 4ºC e 6ºC.

"Da mesma forma, já neste processo há uma redução importante do desperdício de água em até 50%", aponta Júlio Nascimento.

Na nova indústria, são consumidos 1,2 litros de água para a produção de 1 litro de bebida _ em Lajeado, a produção ainda contabiliza 1,5 litro no processo. A empresa garantiu ainda a circulação dos 200 ml que seriam desperdiçados, com o aprimoramento da estação de tratamento de efluentes, que garante o reuso desta água, somado ao sistema de captação da água da chuva.

A fábrica de Paverama ostenta ainda a capacidade de redução de 10% do uso de plástico entre as garrafas PET e a preparação para o transporte.

"Desde o início da histórica da Fruki temos perseguido isso. Conforme a tecnologia nos permite, conseguimos reduzir o peso das embalagens sem que isso represente perda de qualidade para o consumidor", aponta o diretor.

A máquina de produção de garrafas utiliza agora um processo de sopro, além de oferecer uma economia no consumo de energia, permite o uso de embalagem mais leve. Isso permite também agilidade na linha de produção, entre embalagens de 200 ml até 3 litros.

A embaladora, por sua vez, possibilita o uso de filmes extremamente finos e reciclados para a criação dos pacotes. A operação de paletização utiliza quatro robôs KUKA, garantindo a flexibilidade do processo com alta produtividade, interligados com a linha por meio da automação.

A fábrica de Paverama foi planejada para conquistar a certificação FSSC 22000, internacionalmente reconhecida na área de segurança de alimentos e no setor de fabricação de alimentos e bebidas. E este também será o caminho da planta de Lajeado, após os novos investimentos.

De acordo com Aline Eggers, o aumento da produção demandará ainda neste ano reforços na estrutura logística da Fruki. Estão previstos dois novos centros de distribuição, ainda sem locais definidos.

De acordo com Aline Eggers, o aumento da produção demandará ainda neste ano reforços na estrutura logística da Fruki. Estão previstos dois novos centros de distribuição, ainda sem locais definidos. Atualmente, a fabricante conta com nove CDs. Há ainda a necessidade de reforço da frota de caminhões, com a perspectiva de pelo menos 10 a 15 novos veículos. A maior possibilidade é de que as áreas para os novos CDs e também os novos veículos sejam alugados, não impactando nos planos de investimento da Fruki para 2024.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 113 milhões

Estágio: R$ 8 milhões (em execução), R$ 105 milhões (anunciado)

Empresa: Fruki

Área: Indústria

Cidades: Paverama e Lajeado

Investimentos em 2023: R$ 178 milhões