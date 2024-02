Construtora investirá R$ 800 milhões em Canela

Em encontro realizado na última semana Porto Alegre, a Construtora Diamond oficializou o investimento de R$ 800 milhões no projeto de um Condo Hotel em Canela, na Serra Gaúcha. O momento contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, do prefeito de Canela, Constantino Orsolin e do diretor da Construtora Diamond, Sidnei Schmidt. As informações são da construtora.

O empreendimento será construído num ponto tradicional da cidade, onde localiza-se o antigo Hotel Continental. Com apartamentos residenciais e lojas térreas com pé direito duplo, o projeto prevê ampla e diversificada infraestrutura condominial, com mais de 40 espaços de clube de lazer, incluindo alfaiataria, Centro de Estética e Beleza, praças, áreas de contemplação e salões festivos.

"É um projeto inovador e diversificado, que transformará a cidade, elevando as opções de investimento, comércio e moradia na Serra Gaúcha", adianta Schmidt.

O lançamento está previsto para o segundo semestre do ano, quando serão apresentados mais detalhes sobre o empreendimento. Em operação, deve gerar cerca de 200 oportunidades de emprego e renda.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 800 milhões

Estágio: Anunciado

Empresa: Construtora Diamond

Cidade: Canela

Área: Empreendimentos imobiliários