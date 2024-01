Primeiro condomínio com praia artificial com ondas começa a tomar forma no Litoral

Xangri-Lá primeiro condomínio do sul do Brasil equipado com uma praia artificial, com faixa de areia de 1,7 mil metros quadrados e até ondas no padrão do mar do Caribe, de 80 centímetros. Empreendimento das construtoras Ômega e Premiere, o condomínio Vientos Resort recebe R$ 150 milhões em investimentos, com o valor geral de vendas estimado em R$ 400 milhões. Começa a tomar forma no primeiro semestre deste ano, com o início das obras, em, à beira da Estrada do Mar, ocom faixa de areia de 1,7 mil metros quadrados e até ondas no padrão do mar do Caribe, de 80 centímetros. Empreendimento das construtoras Ômega e Premiere, o ccom o valor geral de vendas estimado em R$ 400 milhões.

De acordo com a assessoria de imprensa do empreendimento, serão 439 lotes de 750 metros quadrados - 78% à beira do lago - em uma área total de 34 hectares no quilômetro 30 da Estrada do Mar. E se a praia artificial é inspirada no Caribe, o paisagismo tem características holandesas. Serão mais de 6,3 mil metros quadrados de flores, lembrando os maciços floridos da Holanda, mas com espécies cultivadas no Brasil. Há ainda no projeto 14 quadras esportivas, duas delas nos padrões do Pickleball, a modalidade que mistura tênis e pingue-pongue e que mais cresce atualmente nos Estados Unidos.

E se os proprietários terão um spa completo, os seus pets também, com direito a arena para exercícios e brincadeiras, piscina e lavatório.

Entre os conceitos sustentáveis do novo empreendimento, há uma fazenda vertical, painéis fotovoltaicos e pontos de recarga para veículos elétricos.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 150 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Vientos Resort

Cidade: Xangri-Lá

Área: Empreendimentos imobiliários