Com investimento superior a R$ 40 milhões, Cotrisul aumenta armazenamento de grãos

Até março, a Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) terá ampliado a sua capacidade de armazenamento de grãos - especialmente arroz e soja - em 500 mil sacos (35 mil toneladas) na sua maior unidade, a chamada Graneleiro, às margens da BR-290, em Caçapava do Sul, quase no limite com Cachoeira do Sul. Três silos da unidade ampliada já foram erguidos, dois deles serão destinados à soja e um ao arroz. Agora, explica o presidente da cooperativa, Gilberto da Fontoura, estão sendo montados os equipamentos para operar a estrutura.

Serão duas moegas, um tombador, duas máquinas de pré-limpeza de grãos (com capacidade para 300 toneladas por hora), uma instalação de secagem e um silo pulmão. As obras de instalação dos equipamentos são a fase final, com previsão de desembolso de R$ 10 milhões neste ano, de um aporte de R$ 31,5 milhões iniciado pela Cotrisul ainda no terceiro trimestre de 2022, com R$ 20 milhões financiados pelo BRDE.

Ao todo, a Cotrisul prevê investir R$ 47,5 milhões a partir deste ano, valor um pouco superior aos R$ 40 milhões do ano passado. O objetivo é acabar com as filas de caminhões que se verificam a cada safra entre as unidades de armazenagem da cooperativa na região. Somente no arroz, a expectativa é de que, com a ampliação da Graneleiro, seja possível receber 40% a mais do grão na safra de 2024 em comparação com os últimos anos.

"É um investimento muito importante, no centro de uma das três frentes em que a cooperativa atua. A partir de Caçapava do Sul, temos frentes em direção a Lavras do Sul, Piratini e Cachoeira do Sul, esta a maior delas. Faz parte do nosso planejamento estratégico para investimentos entre 2022 e 2032", explica o dirigente.

Investimento planejado para reduzir o déficit estrutural da cooperativa

Segundo ele, o objetivo é reduzir, gradualmente, o déficit estrutural da cooperativa. Com quatro mil produtores associados, a cada ano são produzidos até 10 milhões de sacos (700 mil toneladas) de grãos, no entanto, entre os 10 pontos de recebimento e armazenagem, a capacidade é de 4 milhões de sacos (280 mil toneladas). E nem mesmo os dois últimos anos de frustração na safra desaceleram o plano dos produtores.

"Realmente, nos dois últimos anos houve muita frustração, colhemos 50% do que se esperava. Mas durante todo esse tempo, mantivemos muito boa assistência técnica e estrutural entre os produtores, e ainda temos na nossa região Central uma margem interessante para expansão de lavouras. Então, este produtor continua trabalhando no positivo, porque se planejou. E para 2024, mesmo com o atraso no plantio, as lavouras já estabelecidas estão excelentes e as demais, se confirmarem as chuvas nos próximos dias, serão muito boas. Há crescimento previsto para os próximos anos, e nós estamos acompanhando com investimentos", avalia Fontoura.

Somente na unidade Graneleiro, serão 1,6 milhão de sacos (112 mil toneladas) de capacidade estática.

No caso do arroz, esta e outras duas unidades recebem os grãos e 80% deles são encaminhados ao engenho da Cotrisul para a industrialização. De acordo com o presidente da cooperativa, 80% do arroz produzido pelos associados serão destinados à industrialização própria. No último ano, a cooperativa investiu R$ 4,5 milhões na retomada do empacotamento do seu arroz, após um incêndio em 2022. O Arroz Cotrisul é beneficiado em Caçapava do Sul e atende, majoritariamente, os mercados consumidores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Soja avança na região

De acordo com Gilberto da Fontoura, porém, hoje a relação entre as duas principais produções da cooperativa é bastante desproporcional. A cada saco de arroz, são entregues 10 sacos de soja. E é nesta frente que estará direcionado o próximo grande aporte deste ciclo. Serão investidos, a partir de 2024, R$ 35 milhões para ampliar em 500 mil sacos (35 mil toneladas) a capacidade de armazenagem em uma unidade em Lavras do Sul. No ano passado, já havia sido finalizado outro aporte de R$ 30 milhões na unidade de Santana da Boa Vista.

A partir da região, 100% da soja produzida pelos associados é enviada ao porto de Rio Grande para exportação.

Grãos como milho, trigo e as culturas de inverno também fazem parte da diversidade produtiva da Cotrisul. A cooperativa conta com uma unidade de desenvolvimento de sementes e, para atender também a estes produtores, investe neste ano outros R$ 2,5 milhões para ampliar o seu armazém de defensivos agrícolas, na própria estrutura da unidade Graneleiro.

"Temos aumentado a nossa atuação comercial na área de insumos, mas o produtor tem muito receio de manter este material na sua propriedade, por questões de segurança. Então, o que nós possibilitamos é a compra, com a busca no nosso armazém somente no momento do uso na lavoura", diz o presidente da Cotrisul.

Em 2022, a cooperativa fechou o ano com R$ 10 milhões de sobras nas suas finanças. Os resultados de 2023 ainda não foram divulgados, mas a perspectiva é de um resultado semelhante.

FICHA TÉCNICA:



Investimento: R$ 47,5 milhões

Estágio: R$ 12,5 milhões (Em execução), R$ 35 milhões (Anunciado)

Empresa: Cooperativa Cotrisul

Cidades: Caçapava do Sul e Lavras do Sul

Área: Infraestrutura

.............................................................................................

Investimentos em 2023: R$ 40 milhões