Cooperativa amplia uso de energia renovável em suas unidades

A Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) ampliou nesta semana o número de unidades movidas por fontes sustentáveis de energia. A estrutura de recebimento de grãos situada no município de Piratini, às margens da BR 392, é a sétima da empresa a ser credenciada para operar no Ambiente de Contratação Livre de energia elétrica. As informações são da assessoria da Cotrisul.

Com isso, os silos, maquinários, depósitos e escritórios do local passam a ser abastecidos exclusivamente por energia comprada de fontes renováveis certificadas. A operação está inserida no programa Perfil Sustentável, presente na cooperativa desde 2016 e que dá à Cotrisul o certificado Perfil Energia + Limpa.

Leia mais: RS se prepara para exportar energia renovável

O programa começou a ser implantado nas instalações da cooperativa em 2016, pela maior unidade de recebimento de grãos: a Graneleiro - situada às margens da BR 290, na região do Durasnal, em Caçapava do Sul. Em 2018 e 2020, chegou às unidades Indústria e Cadura. E, ao longo de 2023, o credenciamento incluiu as unidades Contrato, em Santana da Boa Vista, Barro Vermelho e Cordilheira, as duas últimas em Cachoeira do Sul.

Uma nova medição do impacto positivo gerado na iniciativa deve ser publicada em maio de 2024. Entre 2021 e 2022, a cooperativa reduziu as emissões de gases do efeito estufa em mais 486,57 toneladas de CO2 equivalente, o que corresponde ao plantio de 2.412 árvores.

“Além das unidades certificadas pelo selo Perfil Energia + Limpa, outras duas unidades de recebimento de grãos e o centro administrativo em Caçapava do Sul são bastecidos com energia de fontes renováveis. Nestes três casos, a energia solar fotovoltaica. A Cotrisul está sempre buscando implantar processos sustentáveis a fim de minimizar os impactos gerados ao meio ambiente. A opção pela utilização da energia de fontes renováveis vai ao encontro dos princípios da nossa cooperativa, onde o crescimento econômico e a sustentabilidade caminham juntos”, explica a engenheira química Juliana Fontoura.