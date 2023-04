Estado se prepara para exportar energia renovável

Pelos cálculos do Sindienergia-RS, apenas no setor de energia eólica existe um potencial de gerar 14 mil megawatts, número que é superior à margem de conexão atual existente. São projetos ainda em aprovação na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Também tramitando em fase de licença na Fepam há 500 megawatts em usinas hídricas e estudos de bioenergia em andamento. As projeções indicam que somadas estas iniciativas podem gerar investimentos de mais de 100 bilhões e 200 mil novos postos de trabalho.

Este ano pode ser o início da virada para o Rio Grande do Sul deixar para trás a condição importador de energia para se tornar um exportador de energia de fontes renováveis. A estimativa é de que este processo se complete até 2027. Estes cálculos estão baseados no número de projetos em diversas fases de andamento. Na área de energia eólica e solar o governo estima que há mais de 100 gigawatts mapeados.

Para aprofundar o conhecimento de cada região e diminuir os riscos dos investimentos, o Sindienergia-RS criou um atlas de energia renovável. Com este documento, é possível observar as potencialidades de cada local e entender zonas de sensibilidade ambiental. "Têm regiões mais críticas de pouso de aves migratórias, de preservação ambiental. Precisamos de regras claras para poder investir. Neste ponto já se avançou muito. A comunicação está mais equilibrada", comemora o dirigente.

Com as linhas de transmissão instaladas, para se manter no rumo da expansão, Sari cobra um melhor planejamento do poder público para o setor. "Cobramos bastante novas linhas de transmissão de energia, que são as chamadas linhas estruturantes planejadas para regiões. Assim, a gente sabe o que vai acontecer. Essa comunicação precisa ser contínua. O Estado tem que estar sempre próximo, entender e ser parceiro das demandas deste setor. O que tem acontecido", enfatiza.

O processo de autonomia gaúcha já poderia estar mais adiantado, o que não ocorreu em decorrência do atraso na instalação de linhas de transmissão. "A partir de 2014, o Estado ficou sem infraestrutura de linhas de transmissão por conta de uma licitação mal sucedida e o processo de expansão parou por conta da falta de possibilidade de linhas de transmissão", relembra Sari. Em 2018, uma nova licitação e outras cinco empresas foram contempladas e as linhas estão sendo entregues.

Regiões com maior potencial para receberem esses investimentos vão desde o Litoral Norte até o Chuí. Também estão incluídas a região da Campanha, na Metade Sul, e podem beneficiar cidades como Bagé, Dom Pedrito, Lavras, São Gabriel, Pinheiro Machado e a Fronteira Oeste, de Livramento a Uruguaiana. Hoje, a principal geração eólica está concentrada em Osório, Palmares do Sul, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Chuí e em Livramento.

Da mesma forma, o potencial eólico que vem crescendo e tem sido explorado em diferentes locais. "Temos no continente (onshore) e temos o potencial offshore, nas nossas costas, onde há cerca de 22 projetos cadastrados no Ibama", diz a secretária, lembrando que existem ainda estudos de viabilidade ambiental e econômica para a implantação de aerogeradores em lagoas, os chamados nearshore.

Segundo ela, quando se fala em energias renováveis no Rio Grande do Sul é preciso abrir mais o leque porque existe um grande potencial de energia eólica, solar e hídrica. "A energia hídrica tem sido a base principal da produção da nossa energia elétrica com as pequenas centrais hidrelétricas distribuídas por todas as regiões", salienta.

A secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, acredita nos diferenciais competitivos gaúchos para ganhar mercado. "Temos mais de 100 gigawatts de energia eólica e solar mapeados. Locais propícios, como é o caso do Porto de Rio Grande, que tem infraestrutura e logística apropriadas, além de outras localidades que também apresentam essa aptidão. E há vontade política de desenvolver a cadeia produtiva", garante.

Mais de 82% das fontes de energia do Rio Grande do Sul são de energia renovável. Atualmente, os gaúchos ainda importam cerca de 30% da energia consumida. Os números do Sindienergia-RS, que reúne mais de 60 empresas do setor, indicam que, em 2027, o Estado conquistará o status de exportador. A virada e o início da expansão devem começar a partir deste ano.

Pluralidade das fontes beneficia todo o Estado

Presidente do Sindienergia-RS, Guilherme Sari, diz que o setor vive um bom momento no Estado LUIZA PRADO/JC

Ao contrário do Nordeste, focado em energia solar e eólica, o Rio Grande do Sul é um estado plural em energia. A característica de distribuição de fontes é um reflexo da geografia da região na qual a Metade Sul e Litoral são agraciados com os ventos, enquanto a Metade Norte concentra a maior parte dos projetos hídricos.

O presidente do Sindienergia-RS, Guilherme Sari, acredita que o Estado vive um bom momento no qual os investimentos do setor são robustos e há crescimento da diversidade de energia renovável.

Um dos trunfos do Sul vem da força dos projetos hidráulicos, tanto as pequenas como as grandes hidrelétricas são importantes geradoras de energia. O crescimento das bioenergias, biomassa e biogás também fazem parte deste novo contexto de destaque dos gaúchos.

"Atualmente, há um aumento deste mercado, principalmente no agronegócio. A casca de arroz, até há pouco tempo era considerada um resíduo que precisava ser licenciado para descarte, gerou a oportunidade de fazer usinas térmicas distribuídas em lugares nos quais a agropecuária é forte para a produção de bioenergia. A suinocultura passou a ser fonte de biogás com os resíduos dessa importante indústria", diz Sari.

A mudança de paradigma da matriz energética começou em 2015, pois antes o Rio Grande do Sul era dependente das hidrelétricas e do uso do carvão mineral, este segundo, combustível fóssil e mais poluente. Na avaliação de Sari, houve uma mudança na visão do setor.

A primeira aposta foi nas térmicas para diminuir a dependência da energia hidrológica, mas com as mudanças climáticas e ações mundiais, as grandes hidrelétricas foram sofrendo com impactos ambientais e as novas energias acabaram entrando para compor esse espaço.

O crescimento do setor florestal também contribuiu para este cenário, pois os cavacos de madeira começaram a ser aproveitados nas térmicas de biomassa.

No final dos anos 1990, foi a vez de bons ventos soprarem e as verbas do Proinfra, agência pública que financia a inovação, serem direcionadas a projetos de energia eólica, além de beneficiar usinas de biomassa e as pequenas centrais hidroelétricas. Dos 150 megawatts instalados no parque de Osório, um dos primeiros do país, que começou a operar em 2006, atualmente este tipo de energia gera 1.800 megawatts.

"Nos anos 2000 não se imaginava a força da energia eólica que, inclusive, é uma das forças mais competitivas de geração de energia. A partir dos leilões de energia, o país começou produzindo menos de mil megawatts antes dos anos 2010 e, atualmente, produz mais 24 mil megawatts", conta Sari.

Por ser um estado agrícola e mesmo com uma menor exposição solar, em relação a outras regiões do país, o Rio Grande do Sul ocupa o importante terceiro lugar no ranking de implantação de painéis fotovoltaicos, tanto em residências como em empresas. Isso se deve a uma cultura da população e de benefícios gerados por essa tecnologia no campo.