Cooperativa ergue nova indústria de sucos de uva em apenas 3 meses no Vale do Taquari

Em um tempo recorde de apenas três meses, a Cooperativa Agroindustrial Paraíso (Coapar), criada há apenas quatro anos, ergueu, no município de Dois Lajeados, no Vale do Taquari, a sua primeira indústria para a produção de sucos e conservas a partir da uva produzida pelos seus associados.

Foram R$ 4 milhões em investimento na fábrica , com uma área construída de 19,8 mil metros quadrados. Mais da metade – R$ 2,4 milhões – resultado de financiamento junto ao Badesul Desenvolvimento, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. , com uma área construída de 19,8 mil metros quadrados. Mais da metade – R$ 2,4 milhões – resultado de financiamento junto ao Badesul Desenvolvimento, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

De acordo com o vice-presidente da cooperativa, Valnei Cover, até o final de 2024 outros R$ 2,5 milhões podem ser investidos nos projetos para produzir também suco de maçã na unidade industrial e para desenvolver um viveiro de mudas experimentais, em parceria com a Embrapa, em uma área no próprio município de Dois Lajeados.

"Este investimento é um avanço no projeto que iniciamos muitos anos atrás, de forma pioneira, desenvolvendo os parreirais das uvas Concord na região de Guaporé, na Serra, e entre Dois Lajeados, no Vale do Taquari. Até então, toda a produção para a fabricação de sucos era transportada para Farroupilha ou Caxias do Sul, que representava um custo a mais ao produtor e uma perda na qualidade da uva", explica Cover.

Segundo ele, a estimativa é de que a fábrica própria e próxima ao produtor garantirá um ganho de pelo menos R$ 0,70 por quilo da fruta. Com 85 associados, a cooperativa produz hoje 6 milhões de quilos de uva Concord por ano. E, como explica Valnei Cover, será preciso aumentar a produção.

Badesul financiou a obra da fábrica

Isso porque a fábrica de sucos, que começou a receber cargas nesta segunda-feira, 8 de janeiro, tem capacidade para processar 300 quilos por dia e 15 milhões por ano. A Coapar fornece uvas para sucos de marcas como a Ambev e Coca-Cola, e não descarta desenvolver uma marca própria.

"Está no nosso horizonte. Há quatro anos, quando iniciamos a cooperativa, eram 27 associados. Chegamos a 85, agora vamos organizar a nossa estrutura e temos uma meta de chegar a mais de 200 cooperados em breve", comenta o dirigente.

Há produtores em Bento Gonçalves, Guaporé, Vespasiano Corrêa, São Valentim do Sul e Dois Lajeados.

"Mais da metade dos valores necessários para a implantação do projeto foi viabilizada pelo Badesul, que está contribuindo para alavancar a produção de uva integral da cooperativa, a qual já planeja fabricar suco de maçã na mesma unidade a partir do próximo ano", destacou o titular da Secretaria do Desenvolvimento, Ernani Polo, de acordo com nota divulgada pelo Palácio Piratini. "Serão gerados empregos e renda que beneficiarão a comunidade local e aos associados da cooperativa."

Além do financiamento do Estado, a cooperativa também teve 75% do valor do seu investimento enquadrado nos benefícios do Fundopem.

"Um dos nossos propósitos, enquanto agência de fomento, é incentivar o agronegócio, que contou com aporte de mais de R$ 195,5 milhões do Badesul em 2023", lembrou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

Novos investimentos



O avanço para o beneficiamento da produção de maçãs, explica o vice-presidente da Coapar, exigirá somente o acréscimo de dois equipamentos à planta industrial já erguida, em um projeto de R$ 2 milhões em fase de viabilização com parceiros da Coapar. A meta da cooperativa é iniciar 2025 com a produção de sucos de maçã em Dois Lajeados.

E em outra frente, a Coapar está de olho na pesquisa. Valnei Cover não adianta detalhes, mas entre os projetos em desenvolvimento com a Embrapa está a avaliação do potencial das folhas de parreira na produção de alimentos.

Ficha técnica

Investimento: R$ 6,5 milhões

Estágio: Concluído (R$ 4 milhões), Anunciado (R$ 2,5 milhões)

Empresa: Cooperativa Agroindustrial Paraíso (Coapar)

Cidade: Dois Lajeados

Área: Indústria