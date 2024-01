Mahindra deve anunciar destino de nova fábrica de tratores no RS em fevereiro

A definição do destino da nova unidade industrial da fabricante de tratores indiana Mahindra, que será instalada no Rio Grande do Sul, deverá ser anunciada em fevereiro. Ainda no ano passado, a empresa já confirmou que irá ampliar a produção no Estado, com uma nova planta, mas não revelou em qual município.

Questionada pela reportagem, a assessoria de comunicação da empresa confirmou que o presidente e CEO da Mahindra das Américas, Viren Popli, deve vir ao Rio Grande do Sul no próximo mês para fazer um comunicado à imprensa.

Em 2023, a fabricante de máquinas agrícolas anunciou investimentos de até R$ 400 milhões até 2026, com a geração de 500 empregos, em uma nova fábrica com sede provavelmente na Região Metropolitana de Porto Alegre, que representará uma transformação na produção da Mahindra no Estado.

Atualmente, em sua planta industrial no município de Dois Irmãos, no Vale do Sinos, a fabricante indiana tem capacidade para produzir 1,9 mil tratores por ano para 8 mil.

A futura fábrica, como a empresa antecipou no ano passado, ficará em uma área com 14 mil metros quadrados construídos, mas com a possibilidade de até outros 30 mil metros quadrados em futuras expansões.