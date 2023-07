Mahindra confirma nova fábrica na Grande Porto Alegre

Nícolas Pasinato

Em encontro para debater a relação comercial entre Rio Grande do Sul e Índia na Fiergs, o diretor de operações industriais da Mahindra no Brasil, Anderson Melo, confirmou que, a partir de julho de 2024, deve entrar em operação a nova fábrica da empresa indiana de maquinário agrícola no Estado. Instalada atualmente em Dois Irmãos, em um pavilhão de 3,7 mil m², a nova unidade ficará em uma área de aproximadamente 60 mil m² na Grande Porto Alegre. O local exato, conforme o dirigente, deverá ser anunciado nos próximos dias pela companhia, após a conclusão dos tramites finais do novo terreno. Melo adiantou também que o investimento médio nos próximos quatro anos com a nova fábrica será de R$ 100 milhões, com previsão de 500 novos empregos. A capacidade de produção, que hoje está na casa dos 1,9 mil tratores ao ano, passará para 8 mil tratores ao ano. “O estudo da nova fábrica teve início por volta de 2020, quando avaliamos vários estados e cidades. Nesse período de análise, decidimos por uma coisa muito importante, que é manter 100% dos empregos e a mão de obra qualificada que nos trouxe até aqui”, disse ao justificar a razão de permanecerem no Rio Grande do Sul e próximo a Dois Irmãos. A expectativa é iniciar a operação em meados do ano que vem já com uma capacidade de produção que esteja de acordo com o que a empresa espera crescer futuramente. “Na última reunião em que participamos na Índia, o nosso CEO, Jak Torretta, recebeu um grande objetivo que é buscar atingir 20% do mercado nos próximos quatro anos”, relatou o dirigente. Ele também revelou que dos 60 mil m² do novo terreno, 14 mil m² será de área construída, reservando um espaço de mais de 30 mil m² para expansão. “Temos a intenção de trazer outros produtos para o Brasil, como colheitadeiras e outros implementos para produtos do segmento automotivo elétrico, em que já iniciamos discussões”, adianta. Além da unidade em Dois Irmãos, a Mahindra conta com uma planta de TI em São Paulo, a Tech Mahindra Brasil. Com 77 anos de história, a empresa conta com mais de 250 mil colaboradores espalhados por cerca de 100 países e um faturamento na casa de US$ 21 bilhões de dólares em todos os segmentos em que atua.