Regiões Metropolitana e Vale do Sinos concentram quase metade dos aportes em 2023

Se em 2022 a participação do governo estadual nos investimentos públicos foi dominante, desta vez, com a redução deste aporte, a participação dos municípios aumentou. Foram 30 prefeituras rastreadas pelo Anuário de Investimentos com aportes em infraestrutura totalizando pelo menos R$ 2,7 bilhões. Valor superior aos R$ 2,3 bilhões observados em 2022, quando 19 prefeituras haviam sido mapeadas.

O levantamento do JC mostra 341 empreendimentos que concentram R$ 62,6 bilhões , entre valores já investidos ou anunciados, mesma de 2022. Essa estabilidade mostra uma desaceleração no que foi verificado nos últimos anos, reflexo de uma maior cautela dos investidores no desembolso de recursos.

Parte dos investimentos de 2023 confirmam a continuidade de financiamentos iniciados ainda em 2022, caso de Gravataí, que repete o desembolso acima de R$ 60 milhões em estruturas como postos de saúde e escolas.

Um traço comum entre os investimentos municipais está relacionado às melhorias no sistema de iluminação pública. Lajeado e Canoas, por exemplo, concretizaram seus projetos de PPP para este setor. Já Pelotas, Gravataí, Santa Rosa, Parobé, Guaíba, Erechim e Novo Hamburgo mantêm programas, com investimentos significativos, para a qualificação dos sistemas.

Ao todo, foram identificados investimentos em 125 municípios, com pelo menos R$ 43,5 bilhões de recursos concretizados ou anunciados tendo as cidades identificadas. Estão na Região Metropolitana e Vale do Sinos 45% destes recursos. Somente para Porto Alegre foram destinados R$ 12,5 bilhões.

No entanto, regiões como a Serra e o Norte e Noroeste do Estado também têm destaque. Somadas, representam 30% do destino dos recursos investidos no Rio Grande do Sul em 2023. Por outro lado, as regiões Sul, Centro-Sul e Fronteira receberam 13,7% dos valores mapeados neste ano.