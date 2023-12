Fecomércio-RS projeta investimentos de R$ 290 milhões até 2024

durante apresentação do balanço de 2023 e as perspectivas para 2024, em coletiva de imprens O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac investiu R$ 60 milhões neste ano em melhorias e obras em suas unidades. E projeta ampliar os aportes para mais de R$ 200 milhões em 2024. A informação foi divulgada pelo presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn,a nesta segunda-feira (4).

“Assim como o governo, arrecadamos na pandemia, acumulamos e agora temos um ‘bom problema’, recursos que podem ser aplicados. Serão iniciativas em várias cidades (do Rio Grande do Sul)”, disse Bohn.

O presidente da Fecomércio destacou como novidade a bandeira da educação também no Sesc-RS. A parte de ensino “historicamente era feita através do Senac. Agora a educação passa a ser uma das bandeiras, com escolas com a marca Sesc no Ensino Fundamental”, explicou Bohn.

Serão implantadas, com aportes no próximo ano, escolas de ensino fundamental nas cidades de Bento Gonçalves, Pelotas e Porto Alegre (Sesc Protásio Alves). Além disso, a unidade de Santa Cruz do Sul será ampliada.

Segundo dados detalhados pela assessoria de imprensa, o montante de investimentos até 2024 será de R$ 290 milhões, sendo R$ 60 milhões já investidos neste ano e outros R$ 230 milhões no próximo exercício.

De acordo com nota da comunicação da Fecomércio-RS, os recursos aplicados em 2023 foram em modernização dos espaços, obras estruturais, instalações, materiais permanentes, equipamentos e imóveis.

No próximo ano, serão mais de R$ 230 milhões em melhorias e investimentos nas unidades Sesc e Senac, além de projetos nas áreas de atuação dos braços sociais da Federação.

No Senac, haverá o aumento gradativo de turmas, principalmente no Ensino Médio, assim como novas instalações em Porto Alegre, Jaguarão, São Sepé, Três de maio, São Gabriel e Ijuí; e reformas nas escolas de Caxias, Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul.

No Sesc, além das novas escolas de Ensino Fundamental, há projetos de ginásio poliesportivo em Novo Hamburgo; a cobertura da piscina olímpica no Sesc Protásio Alves; ampliações e melhorias nas academias das unidades de Alegrete, Cachoeirinha, Novo Hamburgo, Protásio Alves, Santa Maria, Santo Ângelo e Três de Maio.

Ainda terão investimentos em espaços de lazer infantil em Cachoeira do Sul, Centro Histórico/Porto Alegre e Tramandaí.

Ficha técnica

Investimento: R$ 290 milhões

Estágio: Executado (R$ 60 milhões) e anunciado (R$ 230 milhões)

Instituição: Fecomércio-RS/Sesc/Senai

Cidades: Diversas

Área: Varejo/Serviços

Investimento realizado em 2022: R$ 42 milhões