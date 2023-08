Com sucesso do Trento, fabricante de Erechim amplia seus planos de investimento

faturamento triplicado em 2026 um ano antes do previsto. O investimento, no ciclo iniciado em 2022, atingirá agora R$ 300 milhões até 2025. O plano inicial era chegar a R$ 250 milhões até 2027. Um ano depois de anunciar um significativo plano de investimentos para triplicar, em cinco anos, o seu faturamento, a fabricante de balas e chocolates Peccin, de Erechim, que hoje é conhecida no Brasil inteiro pela marca Trento, de chocolates, antecipou os planos e aumentou os investimentos. A expectativa, de acordo com o diretor-presidente, Dirceu Pezzin, é chegar à meta deum ano antes do previsto. O investimento, no ciclo iniciado em 2022, atingirá agora R$ 300 milhões até 2025. O plano inicial era chegar a R$ 250 milhões até 2027.

"A resposta do mercado tem sido muito positiva depois da retomada forte que tivemos no pós-pandemia. O consumo de chocolates aumentou muito, e nós temos um produto diferenciado para este consumidor, que tem novas exigências. O Trento oferece mais recheio e mais chocolate de qualidade", aponta o dirigente.

Neste ano, a empresa do Norte do Estado finaliza um investimento de R$ 150 milhões, e terá a primeira entrega resultante deste aporte inaugurada ainda em agosto. Será um novo centro de distribuição, dentro da área da empresa, em Erechim. São 12 mil metros quadrados com um sistema diferente de um centro logístico comum. "O chocolate exige uma série de especificidades neste armazenamento, com a refrigeração e climatização antes do envio do produto ao mercado", diz Pezzin.

A Peccin conta ainda com outros centros de distribuição no Espírito Santo e em Alagoas. O novo, em Erechim, substitui o anterior, que agora dará lugar a duas novas linhas de produção de chocolates. Ao todo, o investimento deste ano contempla três linhas de produção para o carro-chefe da Peccin. E os resultados já se observam nos números da produção. Entre 2022 e 2023, a empresa já ampliou em 1 mil toneladas a sua capacidade de produção, que chega, hoje, a 5 mil toneladas de candies e chocolates por mês. Houve também um incremento de 200 funcionários em relação ao ano anterior. São 1,4 mil trabalhadores na empresa que tem 40 mil metros quadrados de área construída.

Em crescimento constante desde 2020 - quando aumentou em 33% o seu faturamento -, no ano passado, este percentual chegou a 48,5%, ultrapassando a marca de R$ 600 milhões. "Desde a década passada, quando criamos o Trento, nos reinventamos e o resultado tem sido fantástico. A Peccin hoje cresce acima da média do mercado de doces do Brasil. Já fomos a maior empresa de balas e candies do Sul do Brasil. No ano passado, 90% do nosso crescimento, por exemplo, foi pelas nossas linhas de chocolates. Os candies praticamente não tiveram crescimento", diz Dirceu Pezzin.

Para este ano, ele projeta chegar a 28% de crescimento, com um faturamento estimado em R$ 750 milhões.

Fortalecimento da marca Trento

Em 2023, a empresa já lançou no mercado três novos produtos dentro das linhas que já atua em relação ao Trento. Mas as atenções da produção já estão voltadas para os R$ 150 milhões projetados para investimentos entre 2024 e 2025.

"Ainda estamos definindo detalhes, mas posso adiantar que nos próximos dois anos vamos surpreender o nosso consumidor novamente, em um novo segmento de chocolates. Os testes já foram feitos, e o resultado é um sucesso", antecipa o diretor. Pezzin afirma que também há projeção de iniciar um novo segmento nas linhas de candies, que atualmente ocupam em torno de 30% da produção em Erechim.

Na primeira metade do plano de investimentos, a Peccin apostou suas fichas na entrada forte no mercado dos atacarejos. Agora, o desafio, segundo Pezzin, é fortalecer a marca Trento. "O consumidor de chocolate precisa é do primeiro contato. Se ele provar, e aprovar o produto, certamente vai voltar a consumir. Mas o nosso desafio é chegar a este primeiro contato. Temos pesquisas que apontam que boa parte do consumidor brasileiro ainda não provou o Trento", explica. A empresa prevê importantes investimentos em uma campanha publicitária a partir do próximo ano.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 300 milhões

Estágio: R$ 150 milhões (Concluído), R$ 150 milhões (Anunciado)

Empresa: Peccin

Cidade: Erechim

Área: Indústria

Investimento em 2022: R$ 100 milhões