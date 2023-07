Mercur investe para nacionalizar a produção de andadores, bengalas e muletas

A fabricante gaúcha Mercur, com forte presença nos mercados de educação e saúde brasileiros, avança em seu projeto de nacionalizar plenamente a produção de andadores, bengalas e muletas. Atualmente, boa parte da produção ainda é importada da Ásia. O projeto envolve a maior parte dos R$ 15 milhões em investimentos executados em 2023 pela empresa de Santa Cruz do Sul.

"Estamos investindo na compra de novos equipamentos para implementarmos essas linhas de produção nas nossas fábricas. Termos aumento da presença nas áreas de saúde e educação no mercado nacional é uma prioridade da empresa. Desde a metade do último ano, já lançamos mais de 40 novos produtos, e o nosso planejamento é seguirmos inovando com novos lançamentos no começo de 2024", explica o facilitador de direção da empresa, Jorge Hoelzel.

E se as linhas de andadores, suportes e bengalas são destaques entre as novidades da Mercur, Hoelzel garante que o início do próximo ano letivo também reservará uma série de novos produtos para a sala de aula, especialmente as tradicionais borrachas escolares.

"Estamos trabalhando em novos formatos, cores e modelos. Porque este é um item histórico da nossa marca e uma necessidade permanente do mercado", diz o dirigente.

E esse trabalho, no caso da Mercur, vem com um diferencial de responsabilidade ambiental e social. Em seus produtos, 95% da borracha utilizada tem origem natural, seja de florestas plantadas no Sudeste ou de comunidades de seringueiros na Floresta Amazônica, que têm toda a sua cadeia produtiva incentivada pela empresa. Apenas cerca de 5% - por especificidades técnicas dos produtos - ainda são produzidos a partir de borracha sintética, que exige processos industriais mais complexos e poluentes.

A aposta da Mercur na produção limpa já garante, desde 2015, a condição de carbono neutro, a partir de mudanças nos métodos produtivos e no plantio de árvores nativas, especialmente no Vale do Rio Pardo. Para que se tenha uma ideia, entre 2009 e 2022, as emissões em todo o processo produtivo da Mercur reduziram de 3,1 toneladas de gases de efeito estufa para 1,1 toneladas.

"Toda essa mudança que iniciamos em 2009 tem reforçado a imagem da empresa. Hoje, somos chamados para contar o que acontece na Mercur", conta Jorge Hoelzel.

Com duas plantas industriais que, somadas, contam com 20 mil metros quadrados em Santa Cruz do Sul, a Mercur emprega 700 pessoas. A empresa completará 100 anos em 2024 e, justamente por optar por um reposicionamento no mercado a partir da primeira década deste século, vive agora um momento de retomada.

"Tivemos muita perda em faturamento e também redirecionamos nossa atuação. Antes, exportávamos para até 27 países. Hoje, nosso foco está no mercado nacional. Nossa atuação tinha que estar em harmonia com o que o mundo exige hoje, e foi o que optamos por fazer", explica.

Em 2022, a empresa teve faturamento de R$ 140 milhões e, para 2023, a perspectiva é de ampliar em quase 20% esse volume, chegando a R$ 165 milhões.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 15 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Mercur

Cidade: Santa Cruz do Sul

Área: Indústria