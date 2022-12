Mercur comemora o bom desempenho em 2022

A Mercur, empresa gaúcha que atua no segmento de produtos voltados à saúde e à educação, comemora o bom desempenho em 2022, apesar de ainda não ter fechado o seu balanço financeiro para o período. Em grande parte, os números favoráveis são reflexos da crescente demanda na saúde, iniciada em 2021, por causa do quadro "pós-pandêmico". Em 2022, a área da educação, com a retomada das escolas ao sistema presencial, também estimulou a comercialização de itens escolares.

De acordo com a facilitadora de coordenação da Mercur, Fabiane Lamaison, apesar dos desafios em 2022 para todos os setores industriais, principalmente no que se refere à falta de matéria-prima, o ano foi bom. "A gente está muito feliz com 2022."

Fabiane explica que a pandemia acelerou muitas coisas e desregulou outras, além de revelar novas variáveis. "Nós tivemos uma realidade bastante incerta com um mercado instável e inseguro. A empresa teve muitas dificuldades, em especial, nas importações de matérias-primas muito específicas." Neste período, a Mercur teve de regular os seus processos; buscar a estabilização e encontrar mão de obra.

Segundo a executiva, a Mercur é uma indústria muito regulada no sentido da distribuição e de estoque e, por conta disto, conta com muitos parceiros fornecedores. "E a Mercur sempre conseguiu atender as demandas do mercado."

Fabiane diz que a empresa vem trabalhando para não ser mais dependente de importação de matéria-prima e, deste modo, busca nacionalizar as linhas de produtos. "A gente vem nacionalizando a linha de apoio, que é uma linha de alumínio", diz. Fabiane cita que para tornar isto uma realidade, a Mercur está construindo uma fábrica de alumínio em sua planta localizada em Santa Cruz do Sul (RS). Ela acrescenta que esses investimentos vão seguir ao longo de 2023 e 2024, principalmente voltado à tecnologia do alumínio.

Outro investimento, conforme a executiva, visa tornar a empresa autossuficiente em energia. Deste modo, a Mercur vai inaugurar uma usina de energia solar fotovoltaica. "O empreendimento, construído entre o segundo semestre de 2021 e o primeiro de 2022, está instalado no distrito industrial em uma área de dois hectares, com 2.690 painéis para geração de energia limpa". Ela diz que, com a entrada de seu funcionamento, previsto para este mês, a empresa vai gerar cerca de 1.600 Mwh/ano, ou seja, vai suprir mais de 50% de toda energia utilizada nas duas plantas.

"A indústria tomou essa iniciativa para auxiliar na produção e distribuição de energia limpa local, a fim de contribuir com a preservação e diminuir o impacto ao meio ambiente". Após o início da operação, a proposta da indústria é colocar em execução a continuidade do plano, em uma área de 20 mil metros quadrados de área, dobrando a capacidade de geração, chegando a 2.5 gb.

A Mercur foi fundada em 1924, com o nome de Hoelzel Irmãos e depois transformada em Mercur (S.A.). A iniciativa empreendedora foi fruto dos irmãos Carlos Gustavo Hoelzel e Jorge Emílio Hoelzel.