Duplicação da BR-386 é prioridade de investimento da CCR ViaSul

Até outubro deste ano, o trecho de 21 quilômetros da BR-386, entre Lajeado e Marques de Souza, no Vale do Taquari, deverá ter a sua duplicação concluída. Esta é a perspectiva da concessionária CCR ViaSul, depois de 40 dias de obras paradas entre abril e maio, que levaram à contratação de uma nova empresa para a execução das melhorias.

Juntamente com a construção de uma faixa adicional na rodovia, entre Lajeado e Estrela, que tem previsão de entrega no começo de 2024, os dois projetos respondem, afirma a diretora de investimentos da CCR Viasul, Thaís Caroline Borges, por mais da metade dos R$ 550 milhões previstos em investimentos nos trechos concedidos do Estado até o final de 2023.

De acordo com Thaís, mais de 60% da construção da faixa adicional estão concluídas, e a obra, iniciada no ano passado, segue dentro do prazo de execução inicial. Já a previsão inicial de entrega das obras entre Lajeado e Marques de Souza, iniciadas em 2021, era para julho deste ano. Até o momento, 15 quilômetros estão finalizados e restam seis para concluir a duplicação deste trecho da rodovia.

Com este cronograma, a previsão é de que a chamada "Estrada da Produção" tenha, neste segundo semestre, máquinas na pista envolvidas em três obras simultâneas. A terceira delas é a que dará início à execução da maior obra isolada a ser contratada pela concessionária. Serão duplicados 111 quilômetros entre Marques de Souza e Tio Hugo, no Norte do Estado. Os aportes para esta empreitada não estão incluídos nos valores anunciados para investimentos neste ano entre as rodovias administradas pela CCR ViaSul. Isso porque o projeto de engenharia ainda está em fase final de adequação para que seja contratada a empresa que o executará.

A estimativa, adianta Thaís, é de que sejam investidos mais de R$ 1 bilhão nos próximos cinco anos nesta obra. E os planos seguem arrojados.

"A nossa ideia é termos as máquinas já na pista neste começo de segundo semestre, com investimentos neste ano, além dos R$ 550 milhões já previstos em outros projetos, que devem chegar a 20% do valor total da obra", explica a executiva.

O primeiro trecho a ser executado será de 26 quilômetros, entre Soledade e Fontoura Xavier. Na sequência, já no início de 2024, conforme a diretora, serão duplicados 31 quilômetros entre Soledade e Tio Hugo. E, finalmente, 55 quilômetros entre Fontoura Xavier e Marques de Souza.

A concessão da rodovia prevê que, até 2030, a CCR ViaSul deve duplicar os 165 quilômetros da BR-386 entre Lajeado e Carazinho. Ao todo, a partir de Canoas, a rodovia terá 225,2 quilômetros duplicados até o 18º ano de concessão.