Porto Alegre e Região Metropolitana concentram os aportes de investimentos

No mapa dos investimentos deste ano, 128 cidades receberam ou têm anunciado algum tipo de aporte, mas Porto Alegre ainda concentra R$ 12,09 bilhões, quase um quarto dos R$ 51,8 bilhões destinados a cidades específicas. Quando considerada toda a Região Metropolitana e o Vale do Sinos, 46,1% dos investimentos concentram-se nesta área.

Grandes cidades do Rio Grande do Sul também estão investindo através de suas prefeituras. No Anuário de Investimento 2022, os municípios surgem como mais um fator de qualificação na infraestrutura. São R$ 2,3 bilhões aportados por 19 localidades.

Avanço de concessões e privatizações deve impulsionar obras em 2023

O amadurecimento de uma série de processos de concessão a partir de 2023, na opinião do economista Martinho Lazzari, do DEE, pode ser um reforço importante para suprir essa necessidade estrutural em municípios, sobretudo em 2023, com previsão de redução dos investimentos públicos.

No ano passado, por exemplo, a partir da privatização da Sulgás, salienta o secretário estadual de Desenvolvimento, Joel Maraschin, o Rio Grande do Sul ganhou competições por investimentos. Foi o caso da Verallia, que optou por Campo Bom para fabricar embalagens de vidro, em detrimento de uma cidade no Paraná. No caso da energia, foi o fator decisivo para que a Fundição Ciron optasse por Alvorada em detrimento da Região Carbonífera e do Vale do Rio Pardo.

"Hoje, o primeiro fator que o empreendedor demonstra maior preocupação é a disponibilidade de energia, seguida da estrutura viária e de transporte. E aí, cada processo de concessão precisa de um bom diálogo político para avançar com equilíbrio. Pelo modelo federal para as rodovias, por exemplo, há uma possibilidade de termos quatro pedágios com média de R$ 11 para carro de passeio entre Pantano Grande e Porto Alegre. Isso complicaria ainda mais a atração de investimentos para a Metade Sul", aponta Maraschin. "É inconcebível que o Porto de Rio Grande não tenha uma via duplicada ou uma ferrovia decente para chegar nele. Ou que para ir a Gramado, o turista leve mais tempo de carro de Porto Alegre do que de avião de São Paulo para cá."