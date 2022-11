BRDE garante crédito para projetos sustentáveis e para a inovação

A distribuição dos investimentos na economia gaúcha é bem refletida na estatística de operações realizadas pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Do total de R$ 1,4 bilhão financiados para 6,2 mil contratos no Rio Grande do Sul até o dia 22 de novembro, um terço - R$ 468 milhões - foram destinados ao setor agrícola e da agroindústria. Conforme o Anuário de Investimentos, o setor responde por quase metade dos aportes do setor industrial em 2022.

Chamou a atenção, ao longo do ano, o fato de vários projetos listados no Anuário, especialmente de cooperativas, terem financiamento do BRDE. Neste aspecto, destaca-se o fato de vários estarem ligados à sustentabilidade, caso de iniciativas de energia limpa.

O diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, destaca que o banco busca fomentar iniciativas em sintonia com ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança). Conforme informações da instituição financeira, 78,4% das operações de crédito deste ano do BRDE estão alinhadas com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

Enquanto os setores de energias renováveis e eficiência energética receberam R$ 162,7 milhões em aportes do BRDE, o banco firma-se como o maior repassador nacional de recursos ao Finep (empresa pública de fomento à tecnologia e inovação), apoiando a pesquisa científica. Neste ano, estes repasses já acumulam R$ 105,6 milhões - três vezes mais do que os R$ 34,5 milhões de 2021.