Pernambucanas encerra 2022 com quatro novas lojas no Rio Grande do Sul

O plano de expansão das lojas Pernambucanas no Rio Grande do Sul fechará o ano com quatro novas unidades e um aporte de R$ 18 milhões no Estado. As novas lojas ficam em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Porto Alegre e Cachoeira do Sul. Ao todo, são 17 lojas em solo gaúcho.

A mais recente delas foi inaugurada em 31 de outubro, em Cachoeira do Sul, com 961 metros quadrados, com o portfólio de produtos em vestuário feminino, masculino e infantil, além de itens para cama, mesa, banho e eletrônicos.

A Pernambucanas disponibiliza ainda o sistema "Clique e Retire" em suas lojas, no qual os clientes podem fazer a compra pelo aplicativo e retirar na loja física. E há ainda a opção de compra via Whatsapp, com entrega em duas horas. "Já inauguramos 30 lojas no País este ano, até agora. E a chegada a Cachoeira do Sul conecta ainda mais a nossa marca com os gaúchos, oferecendo atendimento humanizado e uma experiência de compra diferenciada", valorizou o CEO da Pernambucanas, Sérgio Borriello, durante a inauguração da quarta loja deste ano no Rio Grande do Sul.

A empresa estima ter gerado 400 empregos diretos e indiretos no Estado em 2022. Ao todo, a Pernambucanas opera hoje com 495 lojas em 310 cidades brasileiras. A empresa completou 115 anos em 2022.