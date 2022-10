Rede de varejo centenária abre 17ª loja no RS

O varejo segue com expansão antes de fechar o ano, de olho na demanda de Natal e festas. Uma das redes centenárias nacionais reforçou nesta segunda-feira (31) a presença no Rio Grande do Sul. A Pernambucanas, com 114 anos, abriu na principal via de comércio de Cachoeira do Sul, no Centro do Estado. É a quarta unidade da marca a entrar em operação este ano no Estado, que chegou a 17 pontos agora.

Minuto Varejo em julho. Segundo a marca, é 30ª unidade inaugurada no Brasil em 2022. No começo de agosto, duas operações foram abertas, em A informação de que a rede iria desembarcar na cidade foi antecipada pela colunaem julho. Segundo a marca, é 30ª unidade inaugurada no Brasil em 2022. No começo de agosto, duas operações foram abertas, em Bento Gonçalves e mais uma em Porto Alegre . Em junho, Caxias do Sul passou a contar com uma filial da varejista nordestina.

No País, a bandeira chegou a 495 lojas. Desde 2021, a Pernambucanas ativou um plano de expansão.

Situada na rua Júlio de Castilhos, polo de varejo em Cachoeira, a filial tem 961 metros quadrados de área de venda e abriu 14 empregos diretos e 42 indiretos, informou a varejista, por nota. O ponto fica bem na frente, no outro lado da rua, da Renner, que está na cidade desde a segunda semana de outubro.

A loja tem vestuário feminino, masculino e infantil, itens de lar como cama, mesa e banho, eletroportáteis, telefonia e informática. Na largada da operação, a rede oferece 20% de desconto em vestuário, cama, mesa, banho, tapetes e cortinas até dia 2 de novembro, mas se for usado o cartão da rede.

"Já inauguramos 30 lojas no País até agora e, com a chegada em Cachoeira do Sul, vamos fortalecer ainda mais nossa conexão com os gaúchos", valorizou Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas, em nota enviada a coluna.