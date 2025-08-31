Infraestrutura desafia o Brasil às vésperas da COP30

Faltando 71 dias para o início da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) em Belém do Pará, o Brasil tenta reverter o déficit em infraestrutura e logística que pode esvaziar o evento e prejudicar a imagem do País. A COP30 reunirá chefes de Estado, cientistas, empresários, Organizações Não Governamentais (ONGs) e representantes da sociedade civil. O encontro tem o propósito de alinhar compromissos para conter o avanço do aquecimento global e garantir financiamento às ações de mitigação e adaptação climática.

O Brasil enfrenta os desafios que ameaçam a dimensão da COP30 e podem prejudicar o protagonismo nacional na agenda de proteção ao meio ambiente. O setor hoteleiro de Belém é insuficiente para atender a demanda de delegações estrangeiras durante o evento, de 10 a 21 de novembro. Além disso, os preços das diárias de imóveis em aplicativos de hospedagem sofreram reajustes superiores a 3.000% em alguns casos.

gargalo da hospedagem ocorreu em edições anteriores da COP, tanto por incapacidade das cidades de atenderem ao expressivo número de visitantes, quanto por aumento de preços. Entretanto, a situação da COP30 ganhou uma proporção maior, levando inclusive alguns países, sobretudo os menos desenvolvidos e que dispõem de menos recursos, a pedirem que o governo brasileiro troque o local de realização do evento. Até o momento, 47 delegações confirmaram presença na conferência climática das 196 esperadas , tanto por incapacidade das cidades de atenderem ao expressivo número de visitantes, quanto por aumento de preços. Entretanto, a situação da COP30 ganhou uma proporção maior, levando inclusive alguns países, sobretudo os menos desenvolvidos e que dispõem de menos recursos, a pedirem que o governo brasileiro troque o local de realização do evento. Até o momento,. Na edição do ano passado em Baku, no Azerbaijão, 193 países enviaram representantes.

Uma força-tarefa foi montada em busca de alternativas com a adoção de medidas como a montagem de dormitórios em escolas, contratação de navios transatlânticos para acomodar os participantes e diálogo com a rede hoteleira em relação aos preços. Belém tem cerca de 1 milhão e 400 mil habitantes e recebeu melhorias em saneamento, mobilidade, telecomunicações e capacitação de pessoas para receber o evento. Os recursos partiram da iniciativa privada e dos governos municipal, estadual e federal.

Apesar das dificuldades, a COP30 é uma oportunidade histórica para o Brasil reafirmar seu papel de liderança na agenda climática global. O País tem o desafio de fazer com que a conferência seja lembrada pelos compromissos climáticos firmados entre as nações participantes, e não pelos problemas de organização que antecedem o evento.