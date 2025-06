COP30: o que é e o que esperar da Conferência do Clima no Brasil

Há 30 anos, representantes de quase todos os países do mundo se reúnem para estabelecer em conjunto maneiras para "estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera para prevenir uma interferência perigosa da atividade humana no sistema climático".

A frase em destaque faz parte do documento de criação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC na sigla em inglês), que teve como berço a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro - também conhecida como Cúpula da Terra e Eco-92 - e entrou em vigor em 21 de março de 1994.

Em 1995 foi realizada em Berlim, na Alemanha, a primeira edição da Conferência das Partes (os países) para o Clima, a COP (sigla também em inglês). Desde então a reunião acontece anualmente, carregando no nome o número da edição correspondente. A única exceção foi o ano de 2020, devido à pandemia de Covid-19, quando a COP26 não foi realizada e foi adiada para 2021.

Em 2025, o Brasil sediará a 30ª Conferência das Partes - COP30 - que acontecerá em meio a Floresta Amazônica, em Belém, capital do Estado do Pará. O evento será entre os dias 10 e 21 de novembro e reunirá líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil. Para o Brasil, sediar a conferência representa uma oportunidade para reafirmar o papel do país como liderança nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade global.

Entre os principais temas que pautarão debates na COP30, conforme o governo federal, estão a redução de emissões de gases de efeito estufa, a adaptação às mudanças climáticas, o financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono, a preservação de florestas e biodiversidade e justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas.

Mas, na prática, o que é uma COP, do que ela trata e o que significam tantos termos a ela relacionados? Vamos conhecer os principais conceitos - fazer parte dos debates e cobrar dos governos e da iniciativa privada o cumprimento dos acordos é um pouco da contribuição que cada pessoa pode dar pela preservação do nosso planeta.