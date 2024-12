O necessário cuidado nas rodovias durante o Réveillon

O Réveillon se aproxima e com ele vem o grande aumento na circulação de veículos nas estradas do Rio Grande do Sul. Tradicionalmente, milhões de gaúchos e gaúchos aproveitam os dias de folga ou de férias no fim de ano para se deslocarem para o Interior e, principalmente, para as praias do litoral, com vistas a passar a virada de ano com seus familiares ou à beira-mar. À alegria e euforia das festas, no entanto, se junta à preocupação com a violência no trânsito que, infelizmente, a cada ano que passa, se mostra muito difícil de combater.

As concessionárias de rodovias estimam alto fluxo de carros e motocicletas a partir desta sexta-feira. A CCR ViaSul, por exemplo, que gerencia quatro rodovias - BRs 101, 386, 448 e Freeway - estima que quase 2 milhões de veículos utilizarão uma das estradas no período que antecede o Réveillon e nos dias seguintes a ele. Somente na Freeway, principal via de ligação de Porto Alegre com o Litoral Norte gaúcho, devem passar quase 700 mil carros.

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), por sua vez, prevê que em torno de 620 mil veículos trafeguem pelas rodovias a partir desta sexta-feira, sendo a ERS-040 a com maior movimento, com estimativa de aproximadamente 176,3 mil veículos passando pela praça de pedágio de Viamão.

Todos querem chegar o quanto antes em seus destinos. Entretanto, para isso não se justifica a imprudência no volante.

As autoridades já prepararam suas operações torcendo para que os números deste feriadão sejam menores do que aqueles registrados no ano passado. Na operação Ano Novo de 2024, a Polícia Rodoviária Federal registrou 58 acidentes, sendo 11 deles graves nas vias federais que cruzam o RS entre os dias 29 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024. Foram 122 casos de condutores autuados por dirigirem sob efeito de álcool ou se negarem a realizar o teste do bafômetro. Além disso, mais de 2,1 mil condutores foram flagrados dirigindo acima do limite de velocidade.

Chegar mais cedo é bom, mas o objetivo maior é chegar com segurança e, assim, aproveitar ao máximo os momentos de alegria das festas. Às polícias rodoviárias cabem o trabalho de fiscalização e autuação daqueles que incorrerem em crimes de trânsito ou infrações. Entretanto, uma cultura só se muda por meio da conscientização de todos. Alguns minutos a menos não valem a vida de ninguém. As praias, amigos e familiares estarão esperando de braços abertos a todos que se deslocarem com tranquilidade e segurança.