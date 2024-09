A consolidação do RS como polode tecnologia

Baseado em perspectivas sólidas sobre o crescimento das demandas de soluções tecnológicas nos próximos anos, o Rio Grande do Sul tem apostado no mercado como forma de diversificar sua economia. E o caminho para essa transformação vem dando certo.

Prova disso foi o anúncio do governo gaúcho de criar o primeiro distrito industrial de data centers do Brasil, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A medida veio na esteira da assinatura de um protocolo de intenções para viabilizar a construção do maior e mais inovador empreendimento de infraestrutura digital da América do Sul. A "cidade de data centers" compreende um investimento de cerca de R$ 3 bilhões (US$ 500 milhões), apenas na primeira fase.

Os data centers são essenciais para a armazenagem de informações. O ambiente é projetado para reunir servidores, armazenar informações, processar dados, gerenciar ativos de rede, funcionando como um grande centro de distribuição digital.

O RS já abriga estruturas do tipo. O 4° Distrito, em Porto Alegre, por exemplo, é referência em investimentos visando à indústria criativa. São três grandes data centers na região, que já investiram milhões de reais.

No caso da estrutura que promete ser erguida em Eldorado do Sul, os clientes em potencial são provedores de nuvem, de conteúdo e mídias sociais. A operação do ecossistema demandará, igualmente, investimentos em energia, construção civil e telecomunicações. Com isso, a expectativa é que sejam gerados aproximadamente 3 mil empregos, entre diretos e indiretos.

Outro aspecto que merece ser destacado é que um dos pilares será a sustentabilidade. A estrutura contará com 100% de energia renovável e certificada e adotará tecnologias de ponta para minimizar seu impacto ambiental. Algo caro ao Estado, mas, sobretudo a Eldorado do Sul, município que foi um dos mais atingidos pelas enchentes de maio, ficando quase todo debaixo d'água.

Um dos trunfos do Estado para que o futuro digital da América Latina passe por aqui é a disponibilidade de energia e a posição geográfica estratégica no Cone Sul. Há outro fator que pesa. A possibilidade de que o cabo submarino Malbec, que liga São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires, seja estendido, passando pela costa gaúcha.

São esses cabos que permitem transmitir maior quantidade de informações e de forma muito mais rápida na conexão entre usuários de internet em todo o mundo. Se de fato a ideia for concretizada, a competitividade gaúcha subirá alguns degraus.