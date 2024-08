O manejo do solo e o desafio climático no Rio Grande do Sul

Uma economia que se desenvolve vê nas oportunidades uma forma de se transformar em busca de mais sustentabilidade. Após as tragédias climáticas pelas quais passou o Rio Grande do Sul nos últimos anos - de secas severas a enchentes sem precedentes -, os olhos do agricultor, responsável por resguardar um setor vital da economia nacional, se voltam a alternativas para manter a produção e melhorar sua qualidade.

Apenas devido às chuvas extremas de abril e maio, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) estima que sejam necessários pelo menos R$ 6,6 bilhões para recompor as condições de solo em 3,2 milhões de hectares destinados à atividade agropecuária, especialmente no Vale do Taquari. Isso porque a chuva encharcou o solo, provocando forte erosão e comprometendo as condições para as próximas semeaduras nas áreas mais afetadas.

Por isso, em busca de maior sustentabilidade, ganha força e adesões no Rio Grande do Sul o conceito de utilização do solo o ano inteiro. A ideia é cobri-lo com diferentes culturas, ao longo dos 365 dias. Mais do que somente uma alternativa eficaz e rentável às propriedades, especialmente no período entre as safras de verão e de inverno, a opção por seguir esse caminho visa proteger o solo.

Iniciativas para validar a utilização de diferentes culturas são apontadas como fundamentais para o futuro da atividade agropecuária. No RS, esse manejo já vem sendo usado em algumas regiões, com resultados animadores. No plantio de determinadas espécies tem ficado evidente a capacidade que possuem de ajudar na penetração e no acúmulo de água no solo, além de restituir nutrientes importantes para a fertilidade das terras.

Experiências realizadas ao longo da última década mostram que após o ciclo da soja ou do milho, a semeadura de plantas destinadas à produção de grãos, pastagem, silagem, feno, pré-secagem ou regeneradoras leva a melhor produtividade na cultura subsequente. Uma delas é o nabo forrageiro, que faz uma renovação dos micronutrientes.

Diante disso, o episódio climático pode ser visto como um divisor de águas, um momento de reflexão para repensar os modelos de produção, reconstruindo um ambiente mais limpo, eficiente e rentável ao agronegócio.

Juntamente ao fortalecimento da irrigação e às evoluções na agricultura de precisão, a recuperação dos solos degradados ganha espaço em um momento de desafios históricos para o Estado.