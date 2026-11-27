O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) recuou 8,2 pontos na passagem de outubro para novembro, para 74,9 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (27). É o menor nível desde março de 2021 (74,3 pontos). Em médias móveis trimestrais, o indicador caiu 3,1 pontos, para 79,8 pontos.

"A confiança do comércio voltou a cair em novembro e registrou a maior queda mensal desde março de 2021. O recuo foi disseminado entre os principais segmentos do setor e também entre os horizontes temporais, com piora tanto na percepção sobre o momento presente quanto nas expectativas", avaliou Rodolpho Tobler, superintendente adjunto do FGV IBRE.

Segundo ele, o destaque negativo foi a tendência dos negócios para os próximos seis meses, que pode estar refletindo uma reação pós-eleitoral, em linha com a deterioração nas previsões das principais variáveis econômicas.

"Os próximos resultados vão ser fundamentais para entender se esse pessimismo mais acentuado vai se traduzir em um desempenho mais fraco do setor nos próximos meses", disse Tobler.

Em novembro, houve queda da confiança nos seis segmentos pesquisados. O resultado refletiu a piora tanto nas avaliações sobre a situação atual quanto nas expectativas para os próximos meses.

O Índice de Expectativas do Comércio (IE-COM) caiu 9,3 pontos, para 75,7 pontos, menor nível desde março de 2021 (70,7 pontos). Entre seus componentes, o indicador de tendência dos negócios recuou 12,8 pontos, para 73,7 pontos, também no menor patamar desde março de 2021 (72,4 pontos). Já o componente de vendas previstas caiu 5,4 pontos, para 78,6 pontos, na quarta queda consecutiva.

O Índice de Situação Atual (ISA-COM) cedeu 6,9 pontos, para 75,2 pontos, menor nível desde maio de 2020 (67,8 pontos). O componente de situação atual dos negócios caiu 8,1 pontos, para 75,4 pontos. Já o indicador de volume de demanda atual diminuiu 5,4 pontos, para 75,8 pontos, menor patamar desde maio de 2020 (67,1 pontos).