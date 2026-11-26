Consolidada como a terceira data mais importante do calendário varejista brasileiro, atrás do Natal e do Dia das Mães, a Black Friday desta sexta-feira, 27, deve contribuir para a antecipação das compras natalinas no comércio do Vale do Rio Pardo. A projeção é feita com base no movimento do comércio regional nos últimos dois anos e a expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que aponta que a data deve movimentar até R$ 11,5 bilhões no Brasil, o maior volume financeiro desde 2014, com crescimento real de 1,8% em relação ao ano passado.

Na avaliação do presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Vale do Rio Pardo (Sindilojas-VRP), Mauro Spode, a proximidade com o Natal, aliada à ampliação da participação de diferentes segmentos comerciais nas campanhas promocionais e ao pagamento da primeira parcela do 13º salário, cria condições favoráveis à antecipação das compras de fim de ano. “A Black Friday passou a ocupar um espaço importante no planejamento de compras das famílias. A expectativa do comércio regional é de que os consumidores aproveitem as condições oferecidas pelos lojistas para antecipar a aquisição dos presentes de Natal, permitindo uma melhor distribuição do movimento comercial entre novembro e dezembro”, avalia Spode.

A diversificação dos segmentos que participam da Black Friday é um dos fatores que favorecem essa perspectiva. Conforme o levantamento da CNC, o segmento de artigos de eletroeletrônicos e utilidades domésticas deve responder por R$ 4,7 bilhões em vendas, seguido pelo de móveis e eletrodomésticos, com R$ 2,3 bilhões; hipermercados e supermercados, com R$ 2 bilhões; e vestuário e acessórios, com R$ 1,5 bilhão. O estudo nacional identifica também potencial de descontos em 70% das 30 categorias de produtos analisadas. Nos 40 dias anteriores à pesquisa, a CNC identificou redução nos preços de itens tradicionalmente procurados para presentes de Natal, como maquiagem (5%), smartphones, calçados, brinquedos e acessórios. O comportamento dos preços sinaliza possibilidades de ofertas em segmentos com forte presença no comércio regional, que se movimenta, também, para a regularização de dívidas, por meio da campanha anual para o acerto de contas. “Estamos também em meio ao movimento do Super Feirão Zero Dívida, que tende a devolver o crédito ao consumidor que está com restrição. Não apenas a sexta-feira de liquidação, mas os dias depois, devem trazer um novo ânimo para o varejo”, pondera Spode.

Como a data está ligada intimamente ao fim de ano, a expectativa regional é que muitos consumidores já aproveitem as ofertas de liquidações relacionadas à Black Friday, fazendo o planejamento de compras. O presidente do Sindilojas-VRP observa que a realização no período de pagamento da primeira parcela do 13º salário favorece o planejamento financeiro dos consumidores. “Quem já tem a intenção de comprar presentes para o Natal pode pesquisar os preços e aproveitar as condições oferecidas pelo comércio neste período. O importante é que essas compras sejam planejadas, considerando a disponibilidade financeira de cada família e os compromissos assumidos para os próximos meses”, destaca Spode.

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Para Spode, também representa uma oportunidade para os estabelecimentos regionais reforçarem seus diferenciais competitivos, especialmente no relacionamento com os consumidores. Spode destaca que, além das condições comerciais, fatores como o atendimento personalizado, a possibilidade de conhecer os produtos antes da compra e a facilidade no pós-venda devem ser considerados na decisão de consumo. “Precisamos lembrar que, quando compramos no comércio da nossa cidade, estamos contribuindo para a manutenção dos empregos e para a circulação de recursos na própria região. Os lojistas têm nesta Black Friday a oportunidade de conquistar o consumidor não apenas pelo preço, mas pela qualidade do atendimento e pela relação de confiança que constroem ao longo do ano”, complementa.