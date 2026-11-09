Pesquisa aponta crescimento da preferência pelo comércio virtual caxiense na Black Friday

A pesquisa de intenção de compras para Black Friday 2026, realizada anualmente pelo Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias do Sul, aponta mudança no comportamento dos consumidores caxienses nos últimos três anos. A participação do comércio virtual da cidade entre os canais de compra cresceu de 6,5%, em 2023, para 14,5%, em 2026. Com o resultado, as lojas virtuais locais já ocupam a segunda posição na preferência dos entrevistados.

Os estabelecimentos físicos de rua da região central lideram as escolhas, com 41,8% das indicações, seguidas pelas lojas virtuais de outros municípios, com 12,3%. Os shoppings representam 11,6% das preferências, enquanto as lojas de rua nos bairros somam 9,2%.

Com ticket médio previsto de R$ 1.493 e expectativa de crescimento de 3,9% nos gastos em relação ao ano passado, o vestuário lidera as intenções de compra, com 17,1% das indicações. Eletroeletrônicos, como televisores, computadores e celulares, aparecem na sequência, com 15,2%, seguidos por brinquedos e jogos (11,6%) e bebidas e alimentos (11,4%). Os calçados representam 10,2% das menções.

A possibilidade de encontrar preços menores é apontada por 31,5% dos entrevistados como o principal motivo para aproveitar a Black Friday. A antecipação das compras de Natal é citada na pesquisa da CDL Caxias por 22,6%, enquanto 15,8% mencionam o desejo de adquirir um produto novo ou melhor.

Entre aqueles que planejam fazer compras, 57,7% afirmam já saber quais produtos desejam adquirir. Para a CDL Caxias, o cenário representa uma oportunidade para o varejo conquistar clientes por meio de ofertas competitivas, variedade de produtos e condições atrativas de pagamento.

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Por mais um ano, o número de participantes que não irão às compras (45,7%) supera o daqueles que planejam adquirir para a data (40,9%). Pouco mais de 13% ainda estão indecisos.

Entre os consumidores que afirmaram que irão comprar, 47,7% esperam gastar mais do que em 2025, enquanto 30,3% desejam manter o mesmo valor e 22% esperam desembolsar menos.

Entre os que querem aumentar os gastos, os principais motivos são o preço mais elevado dos produtos desejados, apontado por 25,9%, e a existência de descontos considerados vantajosos, mencionada por 24,6%.

Já entre aqueles que têm intenção de reduzir os custos, 48,9% apontam a necessidade de cortar despesas. Entre os que não planejam comprar, 29,7% mencionam à CDL Caxias outras prioridades financeiras, 28,2% dizem não acreditar nas promoções ou nos descontos e 22% afirmam não precisar de novos produtos. A falta de dinheiro ou de crédito, assim como o endividamento, é citada por 15,8%.

O levantamento também mostra que a experiência de compra presencial continua valorizada. Para 39,7% dos participantes, o comércio eletrônico não deve substituir as lojas físicas, que oferecem atrativos próprios.

Na escolha do local de compra, preço, promoções e condições de pagamento são os fatores mais relevantes, citados por 26% dos entrevistados. A qualidade, a diversidade e a diferenciação dos produtos aparecem em seguida, com 23,4%, enquanto o atendimento é apontado por 18,9%.

A maior parte dos consumidores pretende pesquisar preços com antecedência. Para 34%, as buscas devem começar cerca de 15 dias antes da Black Friday, enquanto 28,1% planejam iniciar a pesquisa uma semana antes. Outros 20,3% já começaram a consultar preços, e 17,6% deixarão para a semana da data ou para o próprio dia.

Em relação às formas de pagamento, o cartão de crédito lidera, com 25,1%, seguido pelo cartão de débito (24,6%) e pelo Pix (20,8%). O Pix parcelado é mencionado por 12,1% dos entrevistados.

A pesquisa de intenção de compras da Black Friday 2026 foi realizada pelo Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias, com 599 moradores de diferentes pontos da cidade, entre os dias 23 e 27 de outubro de 2026. O levantamento possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O estudo completo pode ser acessado em https://bit.ly/PesquisaBlackFriday2026.