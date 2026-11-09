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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 16:00

Caxias do Sul assinará ordem de início do cercamento do Aeroporto Hugo Cantergiani

A obra corrigirá problemas apontados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), como trechos danificados, descontinuidades e condições inadequadas de proteção

A obra corrigirá problemas apontados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), como trechos danificados, descontinuidades e condições inadequadas de proteção

SMTTM/Divulgação/Cidades
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A Prefeitura de Caxias do Sul assinará na próxima quinta-feira (12), às 10h, a ordem de início da implantação de 2.800 metros de cercamento no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. Com o objetivo de reforçar a segurança e impedir o acesso de pessoas e animais às áreas restritas, a obra corrigirá problemas apontados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), como trechos danificados, descontinuidades e condições inadequadas de proteção.
A Prefeitura de Caxias do Sul assinará na próxima quinta-feira (12), às 10h, a ordem de início da implantação de 2.800 metros de cercamento no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. Com o objetivo de reforçar a segurança e impedir o acesso de pessoas e animais às áreas restritas, a obra corrigirá problemas apontados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), como trechos danificados, descontinuidades e condições inadequadas de proteção.
O investimento é de R$ 1,2 milhão, oriundos de emenda do deputado federal Marcel van Hattem, com contrapartida do município. Os trabalhos serão executados pela Codeca, que já realiza os preparativos e o credenciamento das equipes para atuar na área aeroportuária.
O prazo previsto para conclusão é de quatro meses. O início dos trabalhos foi adiado devido às restrições do período eleitoral, que impediram a liberação dos recursos federais, e à transferência da gestão do aeroporto para a Infraero.
A assinatura da ordem de serviços será feita pelo prefeito Adiló Didomenico, com a direção da Codeca e a presença de representantes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) e da Infraero. Embora a gestão do Hugo Cantergiani seja da empresa pública federal desde 9 de outubro, a prefeitura é a responsável pela obra porque ela já era prevista, assim como a garantia dos recursos.

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