A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) realiza a cerimônia de premiação do Top Ser Humano 2026 e Top Cidadania 2026 - reconhecidas e importantes distinções gaúchas na área de gestão de pessoas e cidadania - nesta quinta-feira (26), no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. São, ao todo, 86 premiados – 71 no Top Ser Humano e 15 no Top Cidadania. Entre os reconhecimentos do Top Ser Humano, 70 são destinados a organizações e um à categoria Conhecimento, que valoriza a produção técnico-científica voltada à gestão e ao desenvolvimento de pessoas nas empresas. Na oportunidade, também será entregue o Personalidade Top Ser Humano 2026 para a promotora de Justiça, Cinara Vianna Dutra Braga.

O Top Ser Humano e Top Cidadania 2026, que têm como tema desta edição "O que nos une nasce entre nós", parte da ideia de que a gestão se constrói nas relações cotidianas, nas escolhas, na escuta e na forma como as pessoas convivem e colaboram. É nesse espaço que os valores se transformam em atitudes e a cultura ganha vida, dando consistência às práticas de gestão e às iniciativas que geram impacto positivo.

Conforme o presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, o tema desta edição reforça a importância das relações humanas como elemento central para a construção de ambientes organizacionais mais colaborativos, conscientes e comprometidos com a transformação social. "Acreditamos que a transformação das organizações e da sociedade começa nas relações que construímos todos os dias, na escuta, nas escolhas e na capacidade de colaborar em torno de objetivos comuns. É nesse cotidiano que os valores se tornam atitudes e que a cultura se fortalece", salienta.

Fagherazzi destaca que o reconhecimento de boas práticas valoriza iniciativas que colocam as pessoas no centro da gestão e geram impacto positivo na sociedade. "Ao reconhecer iniciativas que valorizam as pessoas e geram impacto positivo, os prêmios reafirmam a importância de uma gestão comprometida com o desenvolvimento humano e com o bem coletivo. Em um mundo em constante transformação, construir conexões genuínas e relações de confiança é fundamental para criar ambientes mais humanos e uma sociedade melhor para todos", enfatiza.

O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha. Neste período, o Top Ser Humano já premiou mais de 700 cases e o Top Cidadania mais de 250.





Personalidade Top Ser Humano 2026

A ABRH-RS concederá à promotora de Justiça Cinara Vianna Dutra Braga a distinção de Personalidade Top Ser Humano 2026. A homenagem reconhece sua atuação na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, especialmente daqueles que vivem em serviços de acolhimento institucional, e o desenvolvimento de iniciativas voltadas à saúde, à convivência familiar, à educação e à inclusão profissional.

Natural de Porto Alegre, Cinara é graduada em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo (USP). Ingressou no Ministério Público do Rio Grande do Sul em novembro de 1996 e, no mês da homenagem, completará 30 anos de carreira na instituição. Sua carreira inclui atuação nas comarcas de Tramandaí, Caxias do Sul, Guaíba e Porto Alegre. Em 2014, foi designada para a 11ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre, com atribuição de fiscalizar os serviços de acolhimento institucional. A partir de abril de 2016, passou também a atuar na área das adoções.

Ao longo desse percurso desenvolveu e articulou, em parceria com instituições públicas, universidades, empresas e organizações da sociedade civil, projetos que ampliam o acesso de crianças e adolescentes acolhidos a direitos e oportunidades. As iniciativas abrangem inclusão cultural, cuidados de saúde, qualificação profissional e preparação para a vida autônoma. Entre os destaques estão o aplicativo Adoção RS, voltado à busca de famílias para crianças e adolescentes; o Adote um Amanhã, destinado a conectar doações de bens e serviços às necessidades dos acolhidos e das instituições; e uma plataforma de aprendizagem profissional e primeiro emprego. Também integram esse trabalho projetos que utilizam inteligência artificial para apoiar o acesso à informação sobre adoção e uma iniciativa de saúde mental que já contabiliza mais de cem mil atendimentos a crianças e adolescentes em acolhimento institucional.

Para o presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, os prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania, além de reconhecerem projetos e práticas desenvolvidos nas organizações, valorizam lideranças comprometidas com a transformação social. "A atuação da promotora Cinara Vianna Dutra Braga é um exemplo de como o cuidado com as pessoas pode transformar vidas e abrir caminhos para o futuro. Seu trabalho em defesa de crianças e adolescentes, especialmente daqueles que vivem em serviços de acolhimento institucional, revela um olhar sensível e comprometido com a garantia de direitos, a dignidade e as oportunidades que cada jovem merece ter", salienta.





Fagherazzi destaca que "esse cuidado envolve pensar no futuro desses adolescentes, criando condições para que possam desenvolver suas potencialidades, conquistar autonomia e encontrar oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Oferecer acolhimento é, também, preparar para a vida, ampliar horizontes e ajudar esses jovens a construir suas próprias trajetórias. Iniciativas como essa traduzem o verdadeiro sentido da cidadania e reforçam a importância de lideranças que colocam as pessoas no centro de suas ações, com uma visão humana e transformadora".

Concedida desde 1998, a distinção Personalidade Top Ser Humano reconhece pessoas que se destacam por ações voltadas à gestão de pessoas e à responsabilidade social. Entre os homenageados das últimas edições estão Pedro Bartelle, da Vulcabras (2025); Aline Eggers Bagatini, da Fruki Bebidas (2024); Sérgio Ribas, da Irani Papel e Embalagem (2023); Nadine Oliveira Clausell, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (2022); e Ottomar Vontobel, da Companhia Vontobel de Investimentos (2021). Também receberam a homenagem Alexandre Gehlen (2019), Luis Binotto (2018), Nei César Mânica (2017), Jorge Luiz Buneder (2016), Orlando Muller (2015), Nelson Eggers (2014), Jorge Logemann (2013), Ricardo Vontobel (2012), Rose Marie Vieira Motta Linck (2011), Irmã Lúcia Boniatti (2010), Paulo Bellini (2009) e Eva Sopher (2008).

CONFIRA OS VENCEDORES DO PRÊMIO TOP SER HUMANO E DO TOP CIDADANIA 2026





Top Ser Humano 2026 - Categoria Conhecimento

Juliana de Carvalho

Top Ser Humano 2026 – Categoria Organização

AEL Sistemas

Aeromot

Aliança Condomínios

Alibem Alimentos S.A

Alvorada

Be8

Box Print

Bruning Tecnometal

Casa de Saúde Menino Jesus de Praga

Central Sicredi Sul/Sudeste

Centro Administrativo Sicredi (CAS)

CIEE-RS

Comercial Buffon

Comercial Zaffari

Comil

Cootravipa

Cotrijal

Embasul

FCC

Fundação Banrisul de Previdência Complementar

Fundacred

Grupo Epavi

Grupo Guarida

Grupo J2M

Hospital de Clínicas de Passo Fundo

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Hospital Ernesto Dornelles

Hospital Ivan Goulart

Hospital Moinhos de Vento

ICH Administração de Hotéis

Ilegra

Instituto de Cardiologia (IC-FUC)

Irani Papel e Embalagem

Kepler Weber

Kozma Medicina Diagnóstica

Kuhn

Medabil

Melnick

Metasa

Nexteer Automotive

Piccadilly Company

Santa Casa de Porto Alegre

SAUR

Senac-RS

Sicredi Conexão

Sicredi Confiança

Sicredi Cooperação

Sicredi das Culturas RS/MG

Sicredi Origens RS

Sicredi Ouro Branco RS/MG

Sicredi Região Centro RS/MG

Sicredi União RS/ES

Sicredi UniEstados

Sindilojas Porto Alegre

Sistema FIERGS

SLC Agrícola

SLC Máquinas

Stara

STIHL

Sueca Rolamentos e Soluções Industriais

TI&CSC Randoncorp

UCS

Unicred Porto Alegre

Unimed Erechim

Unimed Noroeste/RS

Unimed Pelotas/RS

Unimed Porto Alegre

Universidade Feevale

Viemar Automotive

Vitlog Transportes





Top Cidadania 2026 – Categoria Organização

Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul

Box Print

CIEE-RS

Comercial Buffon

Cootravipa

Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais

Hospital Ana Nery

Hospital Ivan Goulart

Hospital Moinhos de Vento

Instituto HERC

Instituto Moinhos Social

JTI

Medabil

Santa Casa de Porto Alegre

Senac-RS