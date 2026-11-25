

A última edição de 2026 do Sergs Debates reuniu, nesta quarta (25), especialistas da área de meio ambiente, de projetos e da Justiça para discutir como estão ocorrendo os processos de instalação dos investimentos no Rio Grande do Sul. O objetivo da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) foi colocar frente a frente profissionais com experiência nos temas para conversar sobre os caminhos que serão percorridos pelos mais de R$ 50 bilhões em investimentos, cujas implantações podem começar já em 2027.



Para o presidente da Sociedade de Engenharia, Leonardo Treiguer, o último Sergs Debates do ano fecha com relevância o projeto em 2026. “Estamos muito orgulhosos do protagonismo da Sociedade de Engenharia, que trouxe para o debate durante todo este ano assuntos importantes para a sociedade gaúcha, ouvindo representantes de diversos segmentos, com posições diferentes para construir soluções”, ponderou.



Com o tema “Investimentos no RS: Projetos, Licenciamento e Segurança Jurídica”, a mediadora Daniela Cardeal, diretora institucional da Sergs, abriu o evento. Ela destacou que o assunto escolhido indica também a importância de integrar desenvolvimento e sustentabilidade. E que o papel da Sergs tem sido incentivar discussões que promovam a sustentabilidade regional à luz da contribuição da Engenharia.



O diretor técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Gabriel Ritter, destacou que o órgão ambiental tem papel fundamental na condução de processos que, no futuro, gerem segurança jurídica. “Para isso é preciso garantir que se esteja bem estruturado para entregar pareceres técnicos consistentes, com segurança suficiente para cobrar o que é preciso e, então, emitir licenças seguras”, disse.



Na sequência cronológica do passo a passo dos empreendimentos, o diretor do Departamento de Energia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), Rodrigo Huguenin, apresentou programas da Secretaria que demonstram a integração da Sema aos demais setores governamentais para promover o desenvolvimento sustentável. Citou como principal exemplo os estudos para viabilizar investimentos em transmissão de energia elétrica. “Não se pode falar em novos projetos para o Estado sem falar em transmissão de energia”, afirmou.



Para o promotor de justiça do Ministério Público Estadual Felipe Teixeira o tema é muito importante de ser debatido, pois os investimentos geram desenvolvimento social, mas demandam cuidado com as questões ambientais. “As mudanças climáticas estão nos mostrando isso e nós precisamos encontrar alternativas eficientes, sem extremos”, defendeu. “Para ter segurança jurídica, temos de confiar no licenciador e a agilidade na liberação dos processos precisa ser robusta para se sustentar”, resumiu.