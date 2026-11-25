O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diminuiu de R$ 16,1 bilhões para R$ 12,6 bilhões a contenção de gastos no Orçamento de 2026 após a aprovação do projeto de ajuste fiscal pelo Congresso Nacional.

O Ministério do Planejamento e Orçamento publicou o relatório bimestral de receitas e despesas do quinto bimestre do ano nesta terça-feira (24) com os números. Por outro lado, a previsão de déficit efetivo nas contas públicas neste ano subiu de R$ 80,9 bilhões para R$ 89,3 bilhões.

Na segunda-feira (23) a Câmara aprovou o projeto de ajuste fiscal proposto pelo governo após as eleições. Lula sancionou a medida nesta terça (24) um dia depois, para evitar um congelamento maior no Orçamento deste ano.

Um dos dispositivos do pacote retira até R$ 10,5 bilhões em despesas com subsídios a produtores e importadores de óleo diesel do cálculo da meta fiscal de 2026. Se o texto não fosse aprovado, o governo precisaria congelar esse valor em recursos. Agora, as despesas fora da meta somam R$ 77 bilhões, segundo os números atualizados pela equipe econômica.

Até então, estava em vigor um congelamento de R$ 16 bilhões em gastos, sendo R$ 13,6 bilhões de contingenciamento e R$ 2,4 bilhões de bloqueio.

O contingenciamento diminuiu para R$ 12,3 bilhões e o bloqueio caiu para R$ 307,8 milhões (R$ 3,4 milhões em despesas já foram canceladas e R$ 304,4 milhões permanecem bloqueadas), resultando em uma contenção de R$ 12,6 bilhões.

Contingenciamento x bloqueio

Nas contas públicas, o contingenciamento ocorre quando a estimativa de arrecadação cai e o governo vê risco de não cumprir a meta de resultado primário (receitas menos despesas, sem contar os gastos com juros da dívida).

O bloqueio, por sua vez, acontece quando os gastos obrigatórios crescem e há o risco de desrespeitar o teto de gastos do arcabouço fiscal.

As duas medidas têm a mesma consequência: o governo congela gastos e "segura" a execução de algumas despesas. Se a situação fiscal não melhorar até o fim do ano, os recursos poderão ser cancelados. Se melhorar, o congelamento pode ser revertido.

Despesas e receitas

No relatório publicado nesta terça, houve alívio de R$ 6,6 bilhões na projeção de despesas com benefícios da Previdência Social e de R$ 2,3 bilhões nos gastos com pessoal e encargos sociais. Houve ainda diminuição de R$ 1 bilhão na previsão de gastos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Por outro lado, houve pressão adicional de R$ 32,9 bilhões em créditos extraordinários, que firam fora do teto de gastos, mas podem impactar o resultado primário e o endividamento público. O aumento foi impulsionado por medidas assinadas por Lula durante as eleições, principalmente os subsídios para conter a alta no preço dos combustíveis.

A pressão sobre as contas levou o governo a aumentar a previsão de déficit efetivo de R$ 89,3 bilhões em 2026. Há dois meses, o déficit esperado era de R$ 80,9 bilhões.

Neste ano, a meta do governo é registrar um superávit de R$ 34,3 bilhões, com um piso de tolerância que admite déficit zero. As despesas fora da conta somam R$ 77 bilhões, segundo os números atualizados pela equipe econômica.

O governo registrou um aumento de R$ 18,4 bilhões na projeção de receita líquida (já descontada a transferência para Estados e municípios), mas o aumento nas despesas foi maior, de R$ 26,7 bilhões, pressionando o déficit.

Reduções nas expectativas de arrecadação da Cofins, do Imposto de Renda, do IOF e da Cide-Combustíveis bloquearam um aumento maior nas receitas da União. Em dois meses, o Executivo diminuiu a expectativa de crescimento do PIB de 2,02% para 1,85% neste ano.

Medidas para 2027

O governo começou a preparar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com mais medidas, ainda não reveladas, após cobranças do Congresso Nacional por mais espaço no Orçamento para contemplar as promessas de Lula na campanha e também as emendas parlamentares. O presidente Lula tem uma reunião marcada com a equipe econômica nesta quarta (25) para discutir o alcance da PEC.

A meta do Executivo é entregar um superávit de 73,2 bilhões em 2027, com um piso de tolerância de R$ 36,6 bilhões, sem contar as despesas que ficam fora da conta. Com a nova lei sancionada pelo presidente, em caso de contingenciamento, o limite de despesas do arcabouço fiscal irá diminuir de 2,5% para 2% a partir do próximo ano.

Para chegar ao centro da meta fiscal, o governo poderá fazer um congelamento maior, incluindo gastos obrigatórios que hoje são imunes à contenção de despesas verbas, desde que não sejam constitucionais, na contenção, e ganhando como "bônus" a autorização para limitar as compensações tributárias no mesmo valor.