O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, anunciou nesta quarta-feira (25), que o governo deve estender por mais um mês a subvenção de R$ 2,12 por litro ao óleo diesel, cujo custo estimado é de R$ 10,5 bilhões por período de 30 dias. A subvenção estava prevista para terminar na quinta-feira (26).

"Ainda há necessidade de manter por mais um mês, mas nós temos a perspectiva de ir desacelerando esses valores ou revendo esses valores na expectativa de que os parâmetros cedam, mas ainda na nossa avaliação é necessário manter mais um mês", disse Moretti. "Sempre fazemos mês a mês essa subvenção para que a gente garanta o abastecimento de diesel, mas também evite um choque de preço que afetaria a economia. Entendemos que é mais vantajoso", acrescentou.

O ministro ponderou que embora o custo estimado seja de R$ 10,5 bilhões, na prática há meses em que o montante registrado tem sido um pouco abaixo, entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões.

Também observou que a prorrogação ainda não está incorporada no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre de 2026 porque ainda não foi oficializada em portaria, logo deve levar a revisão de informações apresentadas no documento. Os meses anteriores de subvenção já foram incorporados, pontuou.

Moretti participou de entrevista coletiva sobre o relatório que foi divulgado na terça-feira. Durante a coletiva, detalhou que a alta de despesas primárias registrada no bimestral é justificada por subsídio a combustíveis.

Ele enfatizou ainda a importância dos dividendos, mencionando a Petrobras, e citou a melhora na projeção de royalties. Moretti também pontuou a entrada de receitas primárias, fruto da revisão de precatórios.

"Temos as concessões e permissões também com alguma variação positiva de R$ 13,4 bilhões", disse o ministro, que detalhou que esse montante foi fruto, fundamentalmente, de bônus de assinatura em leilões de concessão feitos e cujas receitas são pagas no ato da assinatura dos contratos. "A Petrobras ontem soltou um fato relevante anunciando o dividendo extraordinário e mais ou menos 30%, se não me engano, são destinados à União. Aqui já tem o impacto disso, então também é um impacto a rigor indireto, digamos assim, das receitas do óleo, porque afinal de contas é daí que vem a receita da Petrobras", afirmou na sequência.