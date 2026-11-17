Jensen Huang, ex-CEO da Nvidia, concordou voluntariamente em prestar depoimento ao Congresso dos Estados Unidos em 1º de dezembro, em meio a suspeitas sobre possível acesso de agentes chineses a chips avançados da companhia. O diretor jurídico da fabricante de semicondutores, Tim Teter, será ouvido no dia 2, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (17) por líderes de três comissões da Câmara.
As entrevistas, que serão transcritas, ocorrerão perante os comitês de Relações Exteriores e de Inteligência e a comissão especial sobre o Partido Comunista Chinês. Em nota conjunta, os presidentes dessas comissões, Brian Mast, John Moolenaar e Rick Crawford, respectivamente, disseram querer esclarecer uma "possível violação de nossa segurança nacional" e o acesso de "agentes perigosos" da China a chips avançados, além do suposto envolvimento de um agente da inteligência chinesa. A nota não apresentou provas das suspeitas.
Em sua primeira manifestação pública desde que deixou o comando da Nvidia, Huang afirmou no X que não esteve "à altura dos padrões esperados" na companhia e que cometeu "erros graves" na vida pessoal. Ele disse assumir a responsabilidade e prometeu colaborar com a investigação independente do conselho de administração, sem detalhar os episódios a que se referia.
Huang também afirmou que recebeu pedidos de funcionários, investidores, parceiros e clientes para voltar ao posto. "Se o conselho de administração decidir que meu retorno é do melhor interesse de nossos acionistas, funcionários, da empresa e dos Estados Unidos, ficaria honrado em atender a esses pedidos", escreveu.
A Nvidia divulga seus resultados trimestrais nesta terça-feira, após o fechamento das bolsas americanas.