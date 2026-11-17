A Comissão Europeia afirmou nesta terça-feira (17) em conclusões preliminares, que as medidas adotadas pela Temu para impedir a venda de produtos ilegais em sua plataforma são insuficientes. O órgão avalia que a empresa pode estar violando as regras da União Europeia. Se a infração for confirmada, a plataforma poderá ser multada em até 6% de seu faturamento anual global.
Entre os problemas apontados estão um sistema "fraco" de moderação de conteúdo e sanções ineficazes.
Segundo a Comissão, a Temu parece priorizar a análise das informações dos anúncios e o cumprimento das regras da própria plataforma, em vez de verificar a segurança dos produtos.
Além disso, as punições são aplicadas a lojas específicas, permitindo que vendedores penalizados continuem a operar por meio de outras lojas.
Controlada pela chinesa PDD Holdings, a Temu contestou a avaliação e afirmou que responderá às conclusões. "Estamos confiantes de que chegaremos a uma solução amigável para o caso, que atenderá plenamente às preocupações ainda pendentes da Comissão", disse um porta-voz.
A Lei de Serviços Digitais da União Europeia obriga grandes plataformas a proteger os consumidores de riscos online, como a venda de produtos falsificados. A Comissão abriu uma investigação ampla sobre a Temu em 2024. Em maio deste ano, multou a empresa em 200 milhões de euros por considerar que uma avaliação de riscos apresentada pela companhia em 2024 não atendia aos requisitos da legislação.
Na ocasião, a Temu afirmou que a multa se referia a uma avaliação anterior e que havia enviado às autoridades um novo plano para cumprir as regras. Agora, a empresa poderá responder às conclusões preliminares antes de a Comissão encerrar a investigação.
Em julho, a Comissão multou em 550 milhões de euros a AliExpress, da Alibaba, por questões relacionadas à segurança de produtos. Em fevereiro, abriu uma investigação sobre a Shein, após autoridades francesas relatarem ter encontrado, em 2025, bonecas sexuais com aparência infantil à venda na plataforma.