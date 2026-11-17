Os desafios de adaptação do processo de gestão em meio à nova era da inteligência artificial estiveram em pauta na 2ª edição do IA - Unicórnio de Gestão, organizado pelo CIEE-RS em sua sede, no Centro Histórico de Porto Alegre, nesta terça-feira (17). Logo na abertura, o CEO Lucas Baldisserotto adiantou que a próxima edição está confirmada para o ano que vem, assim como a expansão para o interior do Rio Grande do Sul.
No primeiro painel, intitulado “Além do Hype - As Últimas do Vale do Silício”, o head de Inovação & IA na Agência Comunicação Estratégica, Ricardo Vieira, focou no que está ocorrendo no Vale do Silício, principal polo global de inovação, tecnologia e empreendedorismo, localizado no sul da Baía de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos.
Vieira esteve, em 2025, numa imersão no local para acompanhar as novidades. Ele destaca três pontos principais: agentes por IA, carros autônomos e AI Voice (voz por IA). No caso do primeiro, trata-se de um robô que vasculha a internet em busca do que o usuário pediu.
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Um exemplo do especialista: “preciso de um tênis, tamanho 42, que custe no máximo R$ 600,00 e chegue até sábado”, comanda o humano. O agente vai aos sites e busca exatamente o que foi solicitado, inclusive realizando a compra on-line, mediante aprovação.
Depois, os carros autônomos. Um dos principais é da Waymo
, empresa de tecnologia focada no desenvolvimento desses veículos. Conforme dados da marca, são mais de 500 mil corridas pagas via veículos autônomos por semana. A frota é de cerca de 4 mil veículos em 10 cidades dos EUA.
Mesmo assim, a grande aposta é a AI Voice
. Segundo Vieira, “não iremos mais digitar, apenas falar”
, ao interagir com a inteligência artificial. As novas tecnologias não serão tão “robóticas”, sendo capazes de desenvolver diálogos, interromper o humano, rir, gaguejar e todos os outros trejeitos humanos da fala.
Porém, é preciso olhar para os dois lados da moeda, alerta o especialista. Foram 12 vezes mais ataques hackers por bots em 2025
. Mesmo assim, Vieira é otimista e acredita que a “IA será o que fizermos dela”.
O evento IA - Unicórnio de Gestão ocorre ao longo desta terça-feira, com o encerramento marcado para 18h10min. Serão diversos painéis voltados ao impacto da inteligência artificial na sociedade.