Os Estados Unidos investigam desde 2024 a empresa singapuriana Megaspeed por possíveis violações dos controles de exportação de semicondutores, informaram os departamentos de Comércio e de Justiça em comunicado divulgado na noite da segunda-feira (16).
Segundo as autoridades, a apuração começou após a identificação de atividades suspeitas relacionadas ao possível desvio de chips.
Em maio de 2025, investigadores do Departamento de Comércio solicitaram à Nvidia informações sobre vendas diretas ou indiretas à Megaspeed. No mês seguinte, a fabricante incluiu a empresa em sua lista de clientes impedidos de comprar seus produtos.
Ainda em junho de 2025, agentes americanos e autoridades de Singapura inspecionaram as instalações da Megaspeed e entrevistaram a CEO, Alice Huang. Depois da ação, o Departamento de Justiça assumiu a liderança da investigação criminal. O comunicado não detalha as suspeitas nem informa se houve acusações formais.
Alice Huang é suspeita de ter sido recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado da China para obter informações sobre Jensen Huang, então CEO da Nvidia. Ela também foi apontada como uma das mulheres com quem ele manteve relações extraconjugais.
Na semana passada, Jensen Huang renunciou ao cargo após revelações sobre seus casos. O Departamento de Justiça não concluiu se Alice atuou como agente chinesa. A diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, foi nomeada CEO interina.
A Megaspeed opera centros de dados no Sudeste Asiático. Singapura afirmou que já conduzia uma investigação própria e que soube do interesse dos EUA pela empresa e por Alice Huang em junho de 2025. Segundo as autoridades do país, ela não foi investigada por espionagem.