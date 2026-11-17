índices futuros de Nova York e do recuo de 2,44% do minério de ferro em Dalian. A alta do petróleo sustenta as ações do setor, incluindo as da Petrobras, com participação relevante no principal indicador da B3. Além disso, há expectativas de votação do pacote fiscal do governo federal no Senado hoje Após a queda na véspera, o Ibovespa sobe nesta terça-feira (17), apesar da pouca tração da maioria dos. A alta do petróleo sustenta as ações do setor, incluindo as da Petrobras, com participação relevante no principal indicador da B3. Além disso, há expectativas de. Em contrapartida, outro peso-pesado - Vale (-0,08%) - recua.

No radar, seguem incertezas internacionais com possibilidade de juro elevado por mais tempo nos Estados Unidos, devido a pressões inflacionárias, e com inteligência artificial. No período da manhã, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência, José Guimarães, anunciou um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para votar o projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal ainda hoje. Além disso, Motta se comprometeu a deliberar o texto sem alterações a serem feitas pela Casa, ou seja, os deputados somente vão avalizar o texto aprovado no Senado.

"Depois das perdas no circuit breaker, após o segundo turno das eleições, o mercado procura alguma coisa. Como não tem nada, começa a especular. Qualquer ajuda, notícia considerada positiva, absorve bem", diz Pedro Galdi, analista da AGF. No entanto, diz que o governo precisa mostrar resultado envolvendo as contas públicas e quanto à nova equipe econômica no Lula 4 para que uma melhora da Bolsa seja sustentável. "É uma pequena melhora hoje, um ajuste."

Apesar da alta, o cenário ainda é de cautela, na visão de Ricardo Trevisan, CEO da Gravus Capital. Lá fora, ele cita que a queda da maioria dos índices futuros americanos ocorre antes do balanço da Nvidia, que sai hoje em meio à crise na empresa. "Aqui, o foco é a votação dos destaques do pacote fiscal no Senado", afirma. De acordo com Trevisan, se o texto passar sem desidratação, pode haver algum alívio ao longo do dia. "Se perder conteúdo, a pressão continua", avalia.

Hoje, o plenário do Senado Federal deve concluir a votação do projeto de lei com medidas de ajuste fiscal encaminhadas ao Congresso pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode gerar uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027. Na última semana, a Casa aprovou o texto-base da proposta, mas deixou pendente a apreciação de quatro destaques que ainda podem modificar o texto - que depois será analisado pela Câmara dos Deputados.

"Mesmo tímido, o pacote foi alvo de críticas dentro do PT e de outros aliados à esquerda, o que mostra a dificuldade que o governo terá para apresentar propostas mais duras e necessárias para reduzir a percepção de risco", diz em nota Silvio Campos Neto, economista sênior da Tendências Consultoria.

Em meio à agenda esvaziada de indicadores, não se pode descartar volatilidade. No exterior, o destaque são vendas no varejo, que subiram 0,2% nos EUA em outubro. O dado ficou dentro do esperado por analistas. Já a produção industrial do país caiu 0,4% no mês passado, ante previsão de +0,1%. Ainda estão previstas falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed) nos EUA.

Ontem, o Ibovespa fechou em queda de 1,83%, aos 169.295,41 pontos, com exterior cauteloso e riscos fiscais no Brasil. Em meio ainda a ruídos em torno da composição da nova equipe econômica, o dólar à vista subiu 2,17%, para R$ 5,7777, maior preço desde abril do ano passado. Hoje, opera perto da estabilidade, em R$ 5,772.

Às 11h37min, o Ibovespa subia 1,09%, na máxima em 171.139,43 pontos, ante mínima em 169.300,29 pontos e abertura em 169.300,29 pontos. Petrobras avançava entre 0,93% (PN) e 1,16% (ON). Já Vale passou a subir (+0,43%). Em meio ao recuo dos juros futuros, ações mais sensíveis ao ciclo econômico também avançavam, caso de Magazine Luiza, por exemplo, com +6,14%.