Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaLogística

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 15:35

Operação de nova barcaça no terminal Santa Clara deve começar em 2027

Diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti, frisa ganhos logísticos com a atividade

Diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti, frisa ganhos logísticos com a atividade

Artur Koch/JC
Compartilhe:
Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Tendo recentemente completado uma década de operação, o terminal Santa Clara, localizado no rio Jacuí, em Triunfo, pretende aumentar o número de embarcações que operam no complexo. Hoje atuando com duas barcaças, uma terceira deverá ser agregada ao transporte que é feito dessa estrutura até o Terminal de Contêineres (Tecon) Rio Grande já a partir do próximo ano.

Notícias relacionadas