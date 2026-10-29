Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC LogísticaNavegação

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 17:54

Tecon Santa Clara completa dez anos como referência em logística multimodal no Rio Grande do Sul

Complexo conecta cargas do interior gaúcho ao Tecon Rio Grande

Complexo conecta cargas do interior gaúcho ao Tecon Rio Grande

Wilson sons/divulgação/jc
Compartilhe:
Jornal do Comércio
A Wilson Sons, com mais de 188 anos no mercado e abrangência nacional, celebra os dez anos de operação do Tecon Santa Clara, em 2026, consolidado como alternativa multimodal para a movimentação de cargas conteinerizadas no Rio Grande do Sul. Localizado, em Triunfo, às margens do Rio Jacuí, o terminal opera de forma integrada ao Tecon Rio Grande, conectando cargas do interior gaúcho ao complexo portuário por meio da navegação interior.

Notícias relacionadas