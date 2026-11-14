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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 12:15

Galeão tem quatro voos cancelados em razão do caos aéreo nos Estados Unidos

Paralisação causou caos nos aeroportos dos EUA e afetou voos em outros países

Paralisação causou caos nos aeroportos dos EUA e afetou voos em outros países

Jonathan Ernst/Reuters/Divulgação/JC
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Agências
O aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, tem quatro voos cancelados neste sábado (14) em razão do caos aéreo nos Estados Unidos, segundo a Aena, concessionária que administra o aeroporto. Como impacto da suspensão do espaço aéreo americano por mais de quatro horas na sexta-feira (13), dois voos que deveriam chegar de Nova Iorque foram cancelados. Outras três chegadas (Houston e Miami) seguem programadas. Para as decolagens da noite, duas foram canceladas para Nova Iorque. Outras três estão programadas (Houston e Miami).

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