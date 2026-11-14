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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 11:30

Microsoft diz que serviços foram restabelecidos após pane de mais de 30 horas

Serviços do Outlook, Teams, Copilot e de seus outros produtos foram totalmente restabelecidos

Serviços do Outlook, Teams, Copilot e de seus outros produtos foram totalmente restabelecidos

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/JC
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Agências
A Microsoft informou neste sábado (14) que os serviços do Outlook, Teams, Copilot e de seus outros produtos foram totalmente restabelecidos, encerrando uma interrupção global que paralisou as comunicações online de empresas e governos por mais de 30 horas. "Concluímos nossos esforços para solucionar o problema subjacente ao incidente e restabelecemos o serviço para os clientes e regiões que ainda eram afetados", publicou a empresa no X.

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