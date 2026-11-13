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CapaEconomiaEnergia

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 17:22

Previsão de dragagem da Lagoa Mirim se mantém para fevereiro, mas clima pode atrapalhar

Hidrovia conectará Rio Grande do Sul e Uruguai

Hidrovia conectará Rio Grande do Sul e Uruguai

OTÁVIO PEREIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Inicialmente, havia a perspectiva de que o começo da dragagem da Lagoa Mirim ocorresse ainda neste ano, porém, em agosto, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que a nova previsão era de que as obras acontecessem em fevereiro de 2027. Indagado recentemente sobre o cronograma, o superintendente regional do Dnit no Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro, afirmou que essa estimativa está mantida, no entanto, admitiu que as condições meteorológicas podem atrasar o processo.

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