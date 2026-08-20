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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 15:34

Dragagem da Lagoa Mirim fica para o próximo ano

Hidrovia conectará Rio Grande do Sul e Uruguai

Hidrovia conectará Rio Grande do Sul e Uruguai

OTÁVIO PEREIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Havia a expectativa de que a dragagem da Lagoa Mirim (que fica situada entre a Metade Sul gaúcha e o Nordeste do Uruguai) começasse ainda neste ano, conforme estimou o ministro dos Transportes, George Santoro, durante uma visita em abril ao Rio Grande do Sul para a entrega de obras. No entanto, a atualização do cronograma do empreendimento prevê agora que o início da dragagem ocorra em fevereiro de 2027.

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