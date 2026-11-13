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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 17:05

Redução das tarifas da Sulgás irá de 4,8% a 35% dependendo do cliente

Agergs aprovou revisão tarifária da distribuidora de gás natural

Agergs aprovou revisão tarifária da distribuidora de gás natural

TÂNIA MEINERZ/JC
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A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aprovou nesta quinta-feira (12) a revisão tarifária da Sulgás. Com a medida, a distribuidora gaúcha anuncia que haverá redução no valor das tarifas de gás natural cobradas das indústrias, comércios, residências e postos de combustíveis que, dependendo da classe consumidora, irá variar de 4,8% a 35%.

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