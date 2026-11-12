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CapaEconomiaEnergia

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:59

Agergs aprova revisão tarifária da Sulgás

Agência debateu tema em reunião realizada nesta quinta-feira (12)

Agência debateu tema em reunião realizada nesta quinta-feira (12)

Jefferson Klein/Especial/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) analisou nesta quinta-feira (12) o processo de revisão tarifária ordinária da Sulgás. O órgão regulador estipulou a margem bruta da distribuidora gaúcha em R$ 0,4976 por metro cúbico de gás natural. O valor poderia ser maior, de R$ 0,5427 por metro cúbico, no entanto houve o abatimento de R$ 0,0451 de uma parcela de retroatividade que incidia na tarifa.

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