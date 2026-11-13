Conab prevê safra 2026/27 de 366 milhões de toneladas, alta de 1,3%

A produção brasileira de grãos na safra 2026/27, em fase de plantio, deve atingir recorde de 366,13 milhões de toneladas, o que corresponde a um crescimento de 1,3% em comparação com a temporada anterior, 2025/26, de 361,50 milhões de toneladas. Os números fazem parte do segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta sexta-feira (13). Em relação ao primeiro levantamento, de outubro, houve queda de 0,3% (1,01 milhão de toneladas).

Com o avanço da semeadura das culturas de primeira safra, a Conab prevê área total de 85,3 milhões de hectares no atual ciclo, o que corresponde à incorporação de 1,9 milhão de hectares em relação à safra 2025/26, crescimento de 2,3%, com destaque para o aumento no cultivo de milho (em especial na primeira safra), sorgo, algodão e soja.

Segundo a Conab, o ganho na área semeada tende a compensar uma leve redução de 1% na produtividade média nacional, projetada em 4.290 quilos por hectare, dado resultante de análises de modelos estatísticos, previsões climáticas, sensoriamento remoto e levantamento de campo.

De acordo com o levantamento, a projeção é de que cerca de 49,3 milhões de hectares em todo o país sejam destinados à semeadura da soja. Com produtividade esperada de 3.683 kg/ha, a estimativa é de que a produção alcance 181,62 milhões de toneladas, aumento de 0,7% ante 2025/26. O plantio da safra 2026/27 até a primeira semana de novembro chegou a 66,8% da área destinada à cultura, conforme o Progresso de Safra publicado no início desta semana.

Em Mato Grosso, principal Estado produtor do grão, o índice de semeadura é de 95,6%. O desenvolvimento inicial da oleaginosa apresenta cenário geral positivo no País, mas o comportamento do clima ao longo de outubro impôs realidades distintas às regiões produtoras. "A irregularidade das chuvas, combinada a temperaturas elevadas e aos efeitos do fenômeno El Niño neste começo de ciclo, mantém o estado de cautela quanto ao potencial produtivo das lavouras", pondera a Conab.

A Conab também prevê alta na área semeada de milho, projetada em 23,7 milhões de hectares, valor 4,9% superior ao do ciclo 2025/26. Com a previsão de produtividade 2,3% abaixo da registrada em 2025/26, a produção total - somadas as três safras do cereal - poderá atingir 148 milhões de toneladas, aumento de 2,4% sobre 2025/26. Apenas na primeira safra do grão, a área no Centro-Oeste avança com perspectiva de crescimento de 29,5% em relação à safra passada, seguida pelo Sul (12,7%), Norte (10,9%), Nordeste (7,2%) e Sudeste (6,6%). Com isso, a Conab prevê crescimento de 10,7% na área cultivada, estimada em 4,5 milhões de hectares, com colheita prevista em 32,1 milhões de toneladas, alta de 8,9%. O plantio do primeiro ciclo do cereal já supera 50% da área, índice levemente superior à média dos últimos cinco anos, disse a Conab.

Para o arroz, a estimativa da Conab para o ciclo 2026/27 indica leve redução de 0,8% na área a ser semeada, projetada em 1,5 milhão de hectares, influenciada pela queda na área irrigada, com variação negativa de 2,4% em relação à safra passada, enquanto o cultivo de sequeiro tende a crescer 7%. Com a menor área destinada à cultura, a produção de arroz pode chegar a aproximadamente 10,6 milhões de toneladas, queda de 4,7% em relação à safra anterior.

No caso do feijão, por ser uma cultura de ciclo curto, a produção total no ciclo 2026/27 está estimada em 2,9 milhões de toneladas, 1,8% abaixo da safra anterior. A área da primeira safra do grão deve registrar ligeiro aumento de 0,3% na comparação com o primeiro ciclo da temporada 2025/26, totalizando previsão de plantio de 795,1 mil hectares. A produção da primeira safra deve ser de 931,5 mil toneladas, baixa de 4,4% ante 2025/26. A semeadura foi iniciada nos principais Estados produtores. Em Minas Gerais, até a primeira semana de novembro, o plantio atinge 55%; no Paraná, 85%; e, na Bahia, 34%. Já em São Paulo, a semeadura está concluída.

A Conab destacou que, apesar da expectativa de redução da colheita desses dois importantes grãos para o consumo dos brasileiros (arroz e feijão), a produção estimada atende à demanda interna.

Para as culturas de inverno, a Conab prevê queda de 10,7% na área semeada nesta safra, saindo de 3,35 milhões de hectares em 2025/26 para cerca de 3 milhões de hectares em 2026/27. De acordo com o levantamento da Companhia, a produção de trigo - principal grão semeado - aponta queda de 33,2%, com colheita prevista de 5,3 milhões de toneladas. Com a colheita respondendo por mais de 78% da área cultivada, a diminuição da produção em relação às primeiras estimativas é atribuída, principalmente, à redução da área e ao comportamento climático desfavorável, sobretudo no Paraná e no Rio Grande do Sul.