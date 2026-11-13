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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 09:47

Caixa Federal registra lucro líquido de R$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre

Caixa registrou um aumento de novas contas digitais, que atingiu 7,6 milhões desde junho de 2025

Caixa registrou um aumento de novas contas digitais, que atingiu 7,6 milhões desde junho de 2025

Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação/JCC
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Agências
A Caixa Federal informou que teve um lucro líquido de R$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 7,4% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 10,4% diante do trimestre anterior. A instituição registrou aumento de 7% na receita de intermediação financeira, que foi de R$ 68,6 bilhões, e de 4,6% na receita de prestação de serviços e tarifas bancárias, que fechou o trimestre em R$ 7,4 bilhões. As despesas administrativas foram a R$ 12 bilhões entre julho e setembro, com um crescimento de 6,9%.
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